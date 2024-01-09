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好市多豬肋排藏刀片！官方回應異物來源可能是「它」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
民眾PO文表示在好市多購買的排骨上發現斷掉的刀片。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
民眾PO文表示在好市多購買的排骨上發現斷掉的刀片。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多食材品管又出狀況！昨晚有民眾在臉書社團PO文表示，使用好市多購買的豬肋脇排煮蘿蔔排骨湯，沒想到女兒竟然在排骨上發現斷掉的刀片卡在骨頭上，原本他還不敢相信，沒想到連續撈了2塊排骨上都發現了刀片，直呼「我真心火氣很大！真的無法想像如果家裡有小小孩的家庭讓小孩入口這種刀片排骨會發生什麼事？」對此，好市多回應：「初步判斷，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及進一步查證。」

好市多表示，關於豬肋排事件，會員於昨晚聯繫客服反應，並且表示沒有人員受傷，好市多也將派員向會員取回商品，進一步釐清異物的來源。

由於此款商品為廠商切塊、包裝後送至賣場販售，初步判斷，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，但檢視廠商所提供之保養維修檢查表，尚未發現有鋸條設備損壞的狀況；由於商品已開封且經過冷凍保存，將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及進一步查證 。

好市多也會全力協助會員後續的退貨流程，並且釐清生產狀況後向會員報告說明。至於同批商品是否會召回回收？由於商品已開封且經過冷凍保存，好市多將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及進一步查證 ，並且全力配合公單位的指示及調查。

另也有其他民眾在該貼文中回覆，「鋸台的鋸齒，鋸條捨不得換，鈍了之後就可能卡在骨頭上。」、「一般肉品應該會過金屬檢測，刀片斷在骨頭上是真的誇張。」紛紛表示好市多應該要好好上緊品管的發條了。

民眾PO文表示在好市多購買的排骨上發現斷掉的刀片。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
民眾PO文表示在好市多購買的排骨上發現斷掉的刀片。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 異物 刀片

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