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微風南山獨賣！Miu Miu Upcycled系列 再現丹寧新感動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全系列以女性衣櫥原型出發，包含寬版牛仔褲、夾克、短褲與配件。圖／Miu Miu提供
全系列以女性衣櫥原型出發，包含寬版牛仔褲、夾克、短褲與配件。圖／Miu Miu提供

「新」是一個時間上的相對概念，新的事物同樣可以包含過去的舊事物，整裝再前進。Miu Miu推出品牌第四季的Upcycled系列，聚焦於耐用、充滿時間感的丹寧，打造出堅毅柔美、實穿也具高級訂製工藝的限量服裝與配件，活力迎向2024。

永續、環保、回收的概念早在時尚產業掀起風潮，Miu Miu本次Upcycled系列則將眼光投向耐用、因使用後更具魅力、五金零件偶有顯著銅綠的牛仔布以為素材。品牌精選來自全世界、不同年代的牛仔布，最舊布料甚至時間早於2000年之前，是貨真價實的古著再造與新穿。全系列以女性衣櫥的原型出發：寬版牛仔褲、夾克、短版上衣和短褲，甚至包含棒球帽和髮帶，也帶人窺見一名Miu Miu女性的日常穿著，懷舊、時髦且實搭。

從1950年代高級訂製服中刺繡工藝中得到靈感的花卉刺繡，被運用在該系列中，因而產生了細膩與粗獷的鮮明比對。結合絲綢雪紡、刻面珠子，以及和鑲嵌再骨董金屬上的黑色水晶手工縫製得花卉刺繡，出現在牛仔外套、短褲、棒球帽，以及內衣式上衣等不同單品中，全系列再有Polo衫、開襟衫與cashmere襯裙，其中Miu Miu Upcycled Patch包款再採用Miu Miu設計使用後的皮革邊角料製作，營造出宛如地圖圖案的特殊樣貌。

該系列和Patch包款系列將在全球指定Miu Miu專門店，以及品牌官方網站miumiu.com發表，台灣則有微風南山專門店獨家販售，並已於即日起限量上市。

Miu Miu Recycled Denim系列也包含了內衣式上衣，並結合黑色花卉刺繡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Recycled Denim系列也包含了內衣式上衣，並結合黑色花卉刺繡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu與Aura Blockchain Consortium合作，讓Upcycled Denim都將獲得Aura區塊鏈驗證。圖／Miu Miu提供
Miu Miu與Aura Blockchain Consortium合作，讓Upcycled Denim都將獲得Aura區塊鏈驗證。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出第四季的Upcycled Denim系列，聚焦於耐用的丹寧牛仔，打造出包款、服裝與配件。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出第四季的Upcycled Denim系列，聚焦於耐用的丹寧牛仔，打造出包款、服裝與配件。圖／Miu Miu提供
基於盡可能重複使用織物的前提下，牛仔布的外縫線將被保留，同時解構與重塑過程都以手工進行。圖／Miu Miu提供（合成圖）
基於盡可能重複使用織物的前提下，牛仔布的外縫線將被保留，同時解構與重塑過程都以手工進行。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Miu Miu推出第四季的Upcycled Denim系列，聚焦於耐用的丹寧牛仔，打造出包款、服裝與配件。圖／Miu Miu提供（合成圖）
Miu Miu推出第四季的Upcycled Denim系列，聚焦於耐用的丹寧牛仔，打造出包款、服裝與配件。圖／Miu Miu提供（合成圖）

品牌 短褲

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