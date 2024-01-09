微風南山獨賣！Miu Miu Upcycled系列 再現丹寧新感動

「新」是一個時間上的相對概念，新的事物同樣可以包含過去的舊事物，整裝再前進。Miu Miu推出品牌第四季的Upcycled系列，聚焦於耐用、充滿時間感的丹寧，打造出堅毅柔美、實穿也具高級訂製工藝的限量服裝與配件，活力迎向2024。

永續、環保、回收的概念早在時尚產業掀起風潮，Miu Miu本次Upcycled系列則將眼光投向耐用、因使用後更具魅力、五金零件偶有顯著銅綠的牛仔布以為素材。品牌精選來自全世界、不同年代的牛仔布，最舊布料甚至時間早於2000年之前，是貨真價實的古著再造與新穿。全系列以女性衣櫥的原型出發：寬版牛仔褲、夾克、短版上衣和短褲，甚至包含棒球帽和髮帶，也帶人窺見一名Miu Miu女性的日常穿著，懷舊、時髦且實搭。

從1950年代高級訂製服中刺繡工藝中得到靈感的花卉刺繡，被運用在該系列中，因而產生了細膩與粗獷的鮮明比對。結合絲綢雪紡、刻面珠子，以及和鑲嵌再骨董金屬上的黑色水晶手工縫製得花卉刺繡，出現在牛仔外套、短褲、棒球帽，以及內衣式上衣等不同單品中，全系列再有Polo衫、開襟衫與cashmere襯裙，其中Miu Miu Upcycled Patch包款再採用Miu Miu設計使用後的皮革邊角料製作，營造出宛如地圖圖案的特殊樣貌。