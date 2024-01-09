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新年送好康！LINE Pay天天領8.5折券 用LINE Bank快點卡最高加碼6%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
最新「天天LINE Pay」賺點又省錢 ，每週狂贈4萬張9折優惠券，搭配指定信用卡再享3%回饋。圖／LINE Pay提供
最新「天天LINE Pay」賺點又省錢 ，每週狂贈4萬張9折優惠券，搭配指定信用卡再享3%回饋。圖／LINE Pay提供

迎新年，LINE Pay繼續送好康給用戶，延續會員最愛的「天天LINE Pay日」活動，即日起到3月底止推出3大優惠：5大主題9折優惠券週週領，現領現折、超過百家小資美食8.5折券天天領、8大強檔品牌天天享賺點回饋，綁定富邦J卡、中信LINE Pay卡，再享加碼最高3%回饋。

用戶可透過LINE Pay好康地圖「天天領、週週領」LINE Pay優惠券，「天天領」集結百間小資美食提供8.5折優惠券，只要在LINE Pay好康地圖點選「小資美食」主題標籤就可以天天領券天天折抵，消費10元即可使用。「週週領」攜手連鎖餐飲、精選飯店、生活用品、生鮮採買、休閒娛樂等五大主題產業，每週發放4萬張9折優惠券，下載主題優惠券後，即可於包括八方雲集、摩斯漢堡、85度C、寵物公園、Green & Safe、義大遊樂世界、台南晶英、花蓮遠雄悅來等超過55個品牌店家於消費滿額時享9折優惠，若搭配中信LINE Pay卡於優惠券活動店家消費，再享週一至週五滿額最高LINE POINTS 3%回饋的疊加優惠。

此外，LINE Pay攜手8大強檔品牌包括星巴克、麥當勞、台灣大車隊、foodpanda、中油、台亞、台糖、西歐四大加油站推「天天好賺點」活動，天天可享LINE POINTS回饋或參加幸運轉轉樂活動，每轉皆可享點數，最高可得LINE POINTS 500點紅包，週一至週日綁定富邦J卡於8大指定品牌消費再加碼享最高LINE POINTS 3％回饋。

除了支付優惠，消費者還可疊加信用卡優惠再加碼，回饋可高達7%、9%！每個週三10:00～24:00，LINE Bank每週三首筆滿3,000元，用LINE Pay以快點卡支付，無須切換權益，點數回饋直衝6%。除了週三以外，快點卡週一到週四10:00～24:00若在蝦皮購物消費首筆滿2,000元，綁定快點卡卡號支付並在LINE Bank選擇「快點蝦拼More」權益，回饋直飆LINE POINTS 3%；週五至週日10:00～24:00用LINE Pay以快點卡支付消費首筆滿2,000元，並在LINE Bank選擇「快點隨手Pay」權益，回饋同樣飆3%。

LINE Bank 2024年推高回饋3%、6%刷卡優惠登場，疊加「天天LINE Pay日」優惠，回饋可高達7%、9%。圖／LINE Bank提供
LINE Bank 2024年推高回饋3%、6%刷卡優惠登場，疊加「天天LINE Pay日」優惠，回饋可高達7%、9%。圖／LINE Bank提供

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