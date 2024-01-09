新年送好康！LINE Pay天天領8.5折券 用LINE Bank快點卡最高加碼6%回饋

迎新年，LINE Pay繼續送好康給用戶，延續會員最愛的「天天LINE Pay日」活動，即日起到3月底止推出3大優惠：5大主題9折優惠券週週領，現領現折、超過百家小資美食8.5折券天天領、8大強檔品牌天天享賺點回饋，綁定富邦J卡、中信LINE Pay卡，再享加碼最高3%回饋。

用戶可透過LINE Pay好康地圖「天天領、週週領」LINE Pay優惠券，「天天領」集結百間小資美食提供8.5折優惠券，只要在LINE Pay好康地圖點選「小資美食」主題標籤就可以天天領券天天折抵，消費10元即可使用。「週週領」攜手連鎖餐飲、精選飯店、生活用品、生鮮採買、休閒娛樂等五大主題產業，每週發放4萬張9折優惠券，下載主題優惠券後，即可於包括八方雲集、摩斯漢堡、85度C、寵物公園、Green & Safe、義大遊樂世界、台南晶英、花蓮遠雄悅來等超過55個品牌店家於消費滿額時享9折優惠，若搭配中信LINE Pay卡於優惠券活動店家消費，再享週一至週五滿額最高LINE POINTS 3%回饋的疊加優惠。

此外，LINE Pay攜手8大強檔品牌包括星巴克、麥當勞、台灣大車隊、foodpanda、中油、台亞、台糖、西歐四大加油站推「天天好賺點」活動，天天可享LINE POINTS回饋或參加幸運轉轉樂活動，每轉皆可享點數，最高可得LINE POINTS 500點紅包，週一至週日綁定富邦J卡於8大指定品牌消費再加碼享最高LINE POINTS 3％回饋。