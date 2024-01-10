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日本藝術家樋口裕子個展好評展出中 與紀伊國屋合推主題書區

聯合新聞網／ 聯合數位文創
紀伊國屋-台北微風店與樋口裕子展合作推出「樋口裕子主題專區」，購書還有機會得到展覽入場券。圖／聯合數位文創提供
紀伊國屋-台北微風店與樋口裕子展合作推出「樋口裕子主題專區」，購書還有機會得到展覽入場券。圖／聯合數位文創提供

日本巡迴時即有高度好評的日本近代新銳藝術家樋口裕子個展，目前正在中正紀念堂以全新主題「奇幻動物森林 樋口裕子展」展出中。展覽開幕一週就深受大眾好評，紛紛表示九大展區、超過千件作品相當豐富，加上台北站獨有的拍照打卡區、限定展覽周邊商品，逛一下午都走不出展場，實在值回票價！

樋口裕子展集結超過1000件精選作品，包含最珍貴的大量藝術家原畫手稿，從原畫中即能看見樋口裕子一筆一畫相當細膩的繪畫風格，以及經典商業合作作品如迪士尼角色聯名、寶可夢「伊布」角色再創作，而與日本知名手偶師合作的毛氈玩偶也錯落在各個展區中，讓展覽處處都有驚喜，相當受到喜愛。其中在台灣也有出版的一系列貓咪故事繪本，其原稿圖這次也有展示，看著一幅幅貓咪與其他生物好朋友調皮又可愛的動作、靈動或憂鬱的眼神，彷彿重溫樋口裕子經典作品「世界上最棒的貓」、「沒人要的貓」與「開書店的貓」，走入了創作者創作時的構想世界。

以樋口裕子個展首次跨海展出為契機，主辦單位這次也特別與紀伊國屋書店合作，推出主題書區活動，二0二四年一月二日(二)起，凡於紀伊國屋書店台北微風店購買參展書籍任1本，即贈「奇幻動物森林 樋口裕子展」展覽邀卡2張（限量送完為止。）喜歡樋口裕子作品的民眾，不妨趁著活動期間至主題書區走走，不僅能看到一系列樋口裕子的原文、中譯繪本、畫冊，還有機會獲得展覽入場資格。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」於2023年12月30日至2024年4月7日在國立中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。

日本 貓咪

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