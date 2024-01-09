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連續23天星巴克買一送一！烤蘋果風味那堤也溫暖上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
本季星巴克也搶先推出情人節新品。圖/星巴克提供
本季星巴克也搶先推出情人節新品。圖/星巴克提供

星巴克買1送1，向來是網友們熱烈關注的優惠話題。此次活動僅限於「行動預點專屬」，1月15日～2月6日椰奶那堤好友分享。活動期間，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，購買兩杯大杯（含）以上冰熱／容量一致的椰奶那堤，其中1杯由星巴克招待。每筆訂單限優惠1組。

此外，星巴克也帶來新年祝福的滋味，「蘋蘋安安」烤蘋果風味那堤與福氣吉利人氣「福吉茶那堤」溫暖登場，還有全新旅遊趣系列馬克杯、愛意滿滿的情人節商品。

迎接喜氣的農曆新年，星巴克於1月10日全門市推出2款帶有新年祝福寓意的飲品「烤蘋果風味那堤」及「福吉茶那堤」。前者以經典甜點烤蘋果派為概念，搭配肉桂蘋果的香氣結合牛奶及經典濃縮咖啡，並撒上碎糖裝飾，感覺舒適溫暖。「福吉茶那堤」則是以烤焙過的日本焙茶，與新鮮蒸煮的牛奶結合，覆蓋以細緻綿密的奶泡，口感濃郁滑順，且帶來舒適怡人的暖意。

星禮程會員於1月10日至1月14日使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼「蘋蘋安安」，也可享新品烤蘋果風味那堤大杯(含)以上77折優惠（含冰熱/特選）。

「LINE Pay星巴克星意禮」響應新品上市，同步推出「一起保平安」、「一起得福氣」方案。1月10日起，大杯烤蘋果風味那堤（冰熱任選）溫暖雙杯組84折優惠價270元 （原價320元）；1月29日起，大杯福吉茶那堤（冰熱任選）溫暖雙杯組65折優惠價188元（原價290元）。並推出龍年財運滾滾插畫版的500元電子禮物卡，方便遠距傳遞心意給親友。

星巴克也搶先推出情人節新品，以貓咪、愛心和絲帶等元素，結合溫暖浪漫的色系，營造出俏皮的氛圍，另外也推出日常用品，Bearista裝扮貓咪造型的「貓咪熊造型點心叉組」和「小熊絲帶鑰匙圈」，詮釋浪漫的生活美學。

星巴克在地開發推出全新旅遊趣系列馬克杯，精選熱門觀光景點推出4款馬克杯，有東北角、日月潭、阿里山和墾丁。圖/星巴克提供
星巴克在地開發推出全新旅遊趣系列馬克杯，精選熱門觀光景點推出4款馬克杯，有東北角、日月潭、阿里山和墾丁。圖/星巴克提供
星巴克於1月10日全門市推出兩款帶有新年祝福寓意的飲品「烤蘋果風味那堤」及「福吉茶那堤」。圖/星巴克提供
星巴克於1月10日全門市推出兩款帶有新年祝福寓意的飲品「烤蘋果風味那堤」及「福吉茶那堤」。圖/星巴克提供

星巴克 貓咪

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