6款台灣米打造家宴年味！The One南園 大宅院裡過新年

「大宅院裡的年味」可能是許多人消失的記憶，或者從未感受的況味。The One南園人文客棧今年新春特別企畫「大宅院裡的年味」，翻轉以往定點的戲曲演出，以沈浸式戲曲讓遊客感受戲曲魅力；還有6種不同的台灣米帶來「米之宴」；此外，還能與人文管家一起在最美山中園林尋找福獸，為新的一年祈求好運財氣。

The One邀請遊客前來園林走春、探索東方韻味，也一同找尋隱藏在亭台樓閣間的福獸，為來年討個好兆頭。包括有吉祥長壽之意的中國文化瑞鳥「仙鶴」、被視為招財聚財象徵代表的「貔貅」、音似福疊有福氣重疊綿延之意的「蝴蝶」。明年為龍年，園區也有龍生九子之一的「椒圖」、「螭吻」等，處處有福，感受大宅院熱騰騰的年味。

過去The One積極支持的Young Talents，提供跳脫框架的實體展演舞台，今年以「沉浸式戲曲」打破演員與觀眾間的第三面牆。由台灣京崑藝術推廣協會理事長錢宇珊帶領數名12至18歲年輕學徒，隱於園林中各個角落，象徵著「鯉魚躍龍門」的精神，飾演由稚嫩新銳轉為獨當一面表演者的養成過程。

在曾接待戈巴契夫、柴契爾夫人的南園國宴廳內，The One南園食藝也將首次發表「米之宴－風土的淨白隱味」，以北回歸線作X軸，中央山脈為Y軸，選取台系偏日口感的「高雄147號米」、做為母本的「高雄145號米」、日系偏台口感的「台南16號米」和做為母本的「越光米」，龍潭台農71號米、台中秈197在來米，搭配陶藝家劉森雨的手工陶碗，打造一桌獨一無二的米食料理饗宴。

「米之宴」善用不同米種的特性，例如第一道菜「蕃薯糜」是從國民主食地瓜粥產生靈感，將有著淡淡芋頭香氣的高雄147號香米打成米泡沫的形式取代粥，底部為炭烤地瓜厚片，搭配豆腐乳，雞心椒做的烤醬，上層則是撒上洲南鹽場的霜鹽地瓜葉去轉換成吃粥一定要配的小菜。

又如適合拿來煮白飯的台南16號越光米，放入土鍋直火悶煮後的口感Q彈有勁，淋上特製豬油，再淋The One獨家的紫蘇醬油膏，灑紅蔥頭酥，放入東港櫻花蝦乾、撒上蝦夷蔥花與新鮮紫蘇苗，完整覆蓋在晶瑩剔透的白米上，噴香撲鼻，懷舊滋味。

此外，另有「醬之宴－優雅的醬漬經典」，以釀漬的概念，將日常所見的醬油、白蘭地、蝦醬等元素，轉換為兒時記憶中的醬醃蛤蜊、桶陳地瓜酒香腸、冬菜鴨等，向昔日經典獻上Future Vintage的新意。米、醬兩場宴席採單號、雙號日輪流提供。

年味，也是好久不見的人情味。The One南園也邀請回家的遊客一起享受專屬的宅院逸趣，在餐後一群人圍在烤爐前，將小巧的砂糖橘填入桂花、丁香等香料，品嘗暖呼呼的柑橘甜香。

走春順帶伴手禮，The One攜手臺灣在地職人推出「歲藏家釀」、「大地佳釀」、「珍粿食刻—再現記憶裡的米好滋味」、「獨家窗花綠豆黃」等禮盒。

The One南園人文客棧 02-2562-1777