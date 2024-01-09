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林襄就愛休閒跟甜美風格 MICHAEL KORS包款成搭配首選

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影
林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影

今年26歲的林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」人氣成員，在她個人社群帳號，更有多達250萬人追蹤，甚至還紅到日本，是許多人心中的女神也是女友範本。不過林襄卻自認私下其實很「宅」，因此與異性相處時，容易緊張、害羞跟尷尬，跟在鏡頭前的差異，遠比想像中的大。

【不怕鏡頭熱愛分享生活】

擁有許多廣告與代言合約，說明了林襄的高人氣，雖然類型很多元，她還是偏愛時尚與造型穿搭類型的合作，如同她接受聯合報「星品味」專題拍攝一樣。但就像是林襄自認私下是個搞怪的人一樣，話鋒一轉，還提到「我自己也很喜歡手遊類型廣告」，還表示如果可以放假一天的話，應該就是起床、吃早餐、打遊戲、追劇、打遊戲、睡覺…，跟多數人假日行程相差無幾。

同時林襄也很多變，過去曾參與過愛情綜藝節目的錄製，讓她發現到自己在與異性相處時是其實很害羞的，沒有辦法很自在的展現原有個性。假設還要再錄製相同主題節目的話，會直接婉拒，林襄說「因為我不覺得在眾人前面談戀愛是一件很好看的事情」，不只會容易緊張，而且還會變成另一個自己不太熟悉的樣子。

雖然目前各項工作發展順遂，但熱愛鏡頭的林襄也提及，未來不再是啦啦隊員時，「應該會成為youtuber，然後分享生活、分享愛用小物」，仍舊會往自媒體方面經營。不過她也知道那並不容易，但林襄認為因為每個人優點都不一樣，無論是口才很好、很會演戲，還是會跳舞，即使表現會被拿去跟其他人比較，不過仍覺得自己總能維持樂觀，給人正面又健康的形象，將會是之後發展時最大優點。

林襄詮釋MICHAEL MICHAEL KORS藍色西裝外套19,900元、藍色針織洋裝14,100元與Tribeca小型白色包15,900元。記者王聰賢／攝影
林襄詮釋MICHAEL MICHAEL KORS藍色西裝外套19,900元、藍色針織洋裝14,100元與Tribeca小型白色包15,900元。記者王聰賢／攝影

【盡力表現出最好的一面】

林襄深知自己不足與優勢，所以當機會來了，不會輕易放過，而是盡力表現出最好的一面。自己覺得個性與外在形象，適合休閒跟甜美的樣子，因此在拍攝「星品味」專題時，就特別鍾愛牛仔洋裝造型，還說「我整個愛爆，這就是我平常私底下會穿的風格。特別是它使用金屬鍊條當作肩帶，整個看起來很高級」。

同時，還對身上所背包款讚譽有加，林襄表示「因為我現在變得比較瘦，大包包在我身上，會看起來比例變得不好。所以我都會挑像是Mila包這種比較小一點的，可以放口紅、粉餅跟鑰匙」，兼具好搭配的功能。

林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影
林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影

而且林襄還透露其實MICHAEL KORS是她送給自己的第一顆精品包，約莫是耶誕節前夕，存了很久的錢才入手，當作是犒賞努力打工的自己。那時林襄就覺得MICHAEL KORS包款非常休閒與百搭，「買了之後背了幾乎一整年」，更成為日後購買包包時的準則，「我挑選包包就是希望能好搭配，所以不管是休閒或微正式都可以使用到」，而MICHAEL KORS就是林襄心中首選。

interview & styling：曾智緯

林襄詮釋MICHAEL MICHAEL KORS藍色西裝外套19,900元、藍色針織洋裝14,100元與Hamilton黑色高跟鞋13,300元、Tribeca小型白色包15,900元。記者王聰賢／攝影
林襄詮釋MICHAEL MICHAEL KORS藍色西裝外套19,900元、藍色針織洋裝14,100元與Hamilton黑色高跟鞋13,300元、Tribeca小型白色包15,900元。記者王聰賢／攝影

林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元、Natasha咖啡色高跟靴18,100元、Empire Signature米白色手袋15,500元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影
林襄演繹MICHAEL MICHAEL KORS牛仔金色鍊帶洋裝16,800元、牛仔外套12,800元、Natasha咖啡色高跟靴18,100元、Empire Signature米白色手袋15,500元和Mila紅色鍊帶包17,100元。記者王聰賢／攝影

MICHAEL KORS Tribeca大型黑色包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Tribeca大型黑色包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Mila紅色鍊帶包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Mila紅色鍊帶包，17,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Tribeca小型金色包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Tribeca小型金色包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供

林襄 廣告 樂天女孩 棒球

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