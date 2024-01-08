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SOGO去年業績創高達500億 大巨蛋首波餐廳上半年開出

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖為遠東SOGO台北店周年慶首日開店後人潮瞬間擠滿一樓。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
圖為遠東SOGO台北店周年慶首日開店後人潮瞬間擠滿一樓。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

遠東SOGO近期總結2023年表現，除了2023年全年業績目標500億在去年週年慶最後一天提前達標，台北大店2023更成功首度達成300億的亮眼成績，同時在去年，也是市場上唯一雙位數成長的百貨。

遠東SOGO表示，2023的好成績主要是仰賴營運策略思維的穩固，去年全台每家店都是正成長，SOGO已超過十年沒有開展新商場，有這樣的好成績，全台七家店是靠著既有的資源，在商場環境升級及各項創新的商品力，經過各店不斷努力所達成，並非完全單靠指標性大店。

SOGO全台破500億及台北大店破300億，是有絕對關連性，遠東SOGO總經理汪郭鼎松認為，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部。每一位店長絕對是立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商的服務也必須要做到位。SOGO每一家店都很重要、沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。

遠東SOGO表示，在疫情期間，SOGO更大膽採取「危機入市」的概念，主要成功關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更成功創造新的model。

在中大型店方面，遠東SOGO表示，市場上趨於保守，遠東SOGO在這時機點採積極態度，同時獲得品牌廠商支持，也因為品牌廠商在這時期投資成本較小，在疫情結束後，市場消費恢復常軌，反讓整體商品力業績獲利大增，而因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝，SOGO在兩種策略並進之下，最終創造500億的里程碑。

遠東SOGO指出，今年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，這是全台灣過去所沒有過、極具潛力的全新消費聚落，遠東SOGO將打造一個「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」，這三年來，遠東SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為今年再創好成績。

SOGO

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