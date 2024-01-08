KENZO龍騰虎躍迎新年 GANNI將登台龍舟女孩打頭陣

農曆新年將至，惇聚國際宣布取得丹麥休閒時尚品牌GANNI代理，這個深受許多韓流明星喜愛的品牌首間專門店將於2月5日起於台北微風廣場GF正式開幕，迎接龍年，GANNI特別推出以龍舟女孩為靈感的龍年限定系列，採用寓意好運和財富的紅色以及「負責任」理念，以由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料製作，透過參與龍舟競賽女性選手的力與美，傳遞打破性別界限的正面能量。

惇聚旗下代理的法國品牌KENZO，2024龍年限定系列由藝術總監Nigo將以大膽、復古的風格演繹龍的圖案，推出完整的男女裝以及中性系列結合龍、幸運數字「8」的圖案、以及品牌經典象徵老虎，應用於牛仔、針織、運動單品以及配件上。男士黑色防水飛行員夾克和布邊牛仔夾克胸前印有老虎圖案，背後裝飾龍騰虎躍的圖案，以黑色、白色和櫻桃紅色為主；女士外套則採用「前虎後龍」的設計，以黑色、蜜粉色和櫻桃紅為主色調。中行系列則為橫須賀外套、考伊琴外套和針織開襟衫等常青藤學院風格單品裝飾上精緻迷人的龍年圖案。 KENZO CNY限定龍繡綵云蜜粉色連帽上衣，18,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍韻影藝白色短袖上衣，6,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI蝴蝶LOGO印花漁夫帽火紅款，4,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云黑色手拿包，10,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云奶油白考伊琴針織外套背面，37,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云黑色短袖上衣，7,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云黑色棒球帽，5,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定虎龍舞韻黑色雙面橫須賀外套，57,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云黑色連帽上衣，18,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定虎龍舞韻黑色針織開襟衫，32,800元。圖／惇聚國際提供 KENZO CNY限定龍繡綵云櫻桃紅短袖上衣，7,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI條紋圓領針織上衣白鷺，12,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI龍年限定印花短袖上衣白鷺，3,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI龍年限定鑰匙圈火紅，2,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI龍年限定印花短袖上衣幽靈灰，3,800元。圖／惇聚國際提供