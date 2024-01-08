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KENZO龍騰虎躍迎新年 GANNI將登台龍舟女孩打頭陣
農曆新年將至，惇聚國際宣布取得丹麥休閒時尚品牌GANNI代理，這個深受許多韓流明星喜愛的品牌首間專門店將於2月5日起於台北微風廣場GF正式開幕，迎接龍年，GANNI特別推出以龍舟女孩為靈感的龍年限定系列，採用寓意好運和財富的紅色以及「負責任」理念，以由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料製作，透過參與龍舟競賽女性選手的力與美，傳遞打破性別界限的正面能量。
惇聚旗下代理的法國品牌KENZO，2024龍年限定系列由藝術總監Nigo將以大膽、復古的風格演繹龍的圖案，推出完整的男女裝以及中性系列結合龍、幸運數字「8」的圖案、以及品牌經典象徵老虎，應用於牛仔、針織、運動單品以及配件上。男士黑色防水飛行員夾克和布邊牛仔夾克胸前印有老虎圖案，背後裝飾龍騰虎躍的圖案，以黑色、白色和櫻桃紅色為主；女士外套則採用「前虎後龍」的設計，以黑色、蜜粉色和櫻桃紅為主色調。中行系列則為橫須賀外套、考伊琴外套和針織開襟衫等常青藤學院風格單品裝飾上精緻迷人的龍年圖案。
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