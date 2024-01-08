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小S母女珠寶上身 搶先打卡Tiffany Blue Box Café

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany T1 18K金圓形舖鑲鑽石耳環，30萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金圓形舖鑲鑽石耳環，30萬8,000元。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.）全球第三家全新概念餐飲Blue Box Café Taipei於2023年底於台北正式開幕，比照紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café的設計靈感，是亞洲市場首間，足見品牌對台灣市場的重視。

開幕期間藝人小S徐熙娣與二女兒許韶恩（Lily），以及新生代創作才女林愷倫（Karencici），都迫不及待造訪這個以讓人完全沈浸於Tiffany品牌風格的全新餐飲體驗，並在享用美食的同時，以個人風格詮釋混搭Tiffany Lock 與Tiffany T經典系列珠寶，展現時尚魅力。

設計都會中性的Tiffany Lock 與Tiffany T經典系列珠寶，是近年來品牌最具代表性的設計。Tiffany Lock靈感來自於1880年代著名的品牌圖案掛鎖，第一件作品為古典珍藏庫中一款附有鑰匙的黃金掛鎖形胸針，設計刻有拉丁短語「Fide et Amore」，意即「滿懷信念與愛意」。Tiffany Lock系列延續品牌掛鎖圖案的起源與深刻寓意，以簡約廓形闡述圍繞在每個人身邊的愛與連結。Tiffany T系列則是搭上logo魅力，將品牌開首字母T簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，著重於傳遞個人力量與獨立自主的理念，是最能展現前衛態度與優雅簡約的代表作。

小S徐熙娣配戴Tiffany Lock系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
小S徐熙娣配戴Tiffany Lock系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環，49萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手環，49萬5,000元。圖／Tiffany提供
小S徐熙娣與女兒Lily許韶恩配戴Tiffany Lock與T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
小S徐熙娣與女兒Lily許韶恩配戴Tiffany Lock與T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
新生代創作才女Karencici配戴Tiffany T系列作品享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
新生代創作才女Karencici配戴Tiffany T系列作品享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版手環，23萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版手環，23萬4,000元。圖／Tiffany提供
新生代創作才女Karencici配戴Tiffany T系列作品享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
新生代創作才女Karencici配戴Tiffany T系列作品享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
小S徐熙娣與女兒Lily許韶恩配戴Tiffany Lock與T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
小S徐熙娣與女兒Lily許韶恩配戴Tiffany Lock與T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，23萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，23萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽耳環，22萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽耳環，22萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽項鍊中型款，21萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽項鍊中型款，21萬3,000元。圖／Tiffany提供
(由上至下) Tiffany T1 系列 - 18K金窄版手環 NT$150,000, 18K金寬版鋪鑲鑽石手環 NT$1,200,000, 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指 NT$248,000
(由上至下) Tiffany T1 系列 - 18K金窄版手環 NT$150,000, 18K金寬版鋪鑲鑽石手環 NT$1,200,000, 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指 NT$248,000
Lily許韶恩配戴Tiffany T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
Lily許韶恩配戴Tiffany T系列珠寶享用Blue Box Café Taipei。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金鑲鑽頸鍊，105萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金鑲鑽頸鍊，105萬元。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌

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