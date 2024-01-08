小S母女珠寶上身 搶先打卡Tiffany Blue Box Café

蒂芙尼（Tiffany & Co.）全球第三家全新概念餐飲Blue Box Café Taipei於2023年底於台北正式開幕，比照紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café的設計靈感，是亞洲市場首間，足見品牌對台灣市場的重視。

開幕期間藝人小S徐熙娣與二女兒許韶恩（Lily），以及新生代創作才女林愷倫（Karencici），都迫不及待造訪這個以讓人完全沈浸於Tiffany品牌風格的全新餐飲體驗，並在享用美食的同時，以個人風格詮釋混搭Tiffany Lock 與Tiffany T經典系列珠寶，展現時尚魅力。