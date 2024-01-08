小S母女珠寶上身 搶先打卡Tiffany Blue Box Café

小S母女珠寶上身 搶先打卡Tiffany Blue Box Café
蒂芙尼（Tiffany & Co.）全球第三家全新概念餐飲Blue Box Café Taipei於2023年底於台北正式開幕，比照紐約The Landmark旗艦店Blue Box Café的設計靈感，是亞洲市場首間，足見品牌對台灣市場的重視。
開幕期間藝人小S徐熙娣與二女兒許韶恩（Lily），以及新生代創作才女林愷倫（Karencici），都迫不及待造訪這個以讓人完全沈浸於Tiffany品牌風格的全新餐飲體驗，並在享用美食的同時，以個人風格詮釋混搭Tiffany Lock 與Tiffany T經典系列珠寶，展現時尚魅力。
設計都會中性的Tiffany Lock 與Tiffany T經典系列珠寶，是近年來品牌最具代表性的設計。Tiffany Lock靈感來自於1880年代著名的品牌圖案掛鎖，第一件作品為古典珍藏庫中一款附有鑰匙的黃金掛鎖形胸針，設計刻有拉丁短語「Fide et Amore」，意即「滿懷信念與愛意」。Tiffany Lock系列延續品牌掛鎖圖案的起源與深刻寓意，以簡約廓形闡述圍繞在每個人身邊的愛與連結。Tiffany T系列則是搭上logo魅力，將品牌開首字母T簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，著重於傳遞個人力量與獨立自主的理念，是最能展現前衛態度與優雅簡約的代表作。
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