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UNDER ARMOUR攜手Stephen Curry打造應景龍年戰靴 功夫傳奇李小龍電影「龍爭虎鬥」 成設計靈感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR近日舉辦三分球大賽，同時曝光了由NBA球星Stephen Curry創立的CURRY BRAND聯名戰靴。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR近日舉辦三分球大賽，同時曝光了由NBA球星Stephen Curry創立的CURRY BRAND聯名戰靴。圖／UNDER ARMOUR提供

運動品牌UNDER ARMOUR近日舉辦三分球大賽，同時曝光了由NBA球星Stephen Curry創立的CURRY BRAND聯名戰靴，利用功夫巨星李小龍（BRUCE LEE）的經典電影「龍爭虎鬥」及「太極」元素為設計靈感，打造一系列新品。

功夫巨星李小龍雖然逝去多年，不過他的武學思想及人生哲學，仍舊影響著後進，NBA球星Stephen Curry就是其一。而此次聯名系列就是由CURRY BRAND與UNDER ARMOUR合作，來致敬李小龍精神，於是推出CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋，像是系列中的「Fire」配色，於鞋面處揮灑凝膠繪圖來展現龍形印花，搭配火紅色調與鮮豔黃色點綴，營造強烈視覺效果；「Wind」配色，便是演繹李小龍變化莫測、出拳如風的威猛之氣；「Future Dragon」配色則為黑銀碎玻璃狀，靈感源於「龍爭虎鬥」電影中，李小龍打碎玻璃幻象並擊敗敵人的著名場景，每一雙都是最應景的龍年設計。

PUMA攜手攜手黃蜂隊當家球星LaMelo Ball推出了MB.03 GOLD DRAGON 金。龍戰靴，4,780元。圖／PUMA提供
PUMA攜手攜手黃蜂隊當家球星LaMelo Ball推出了MB.03 GOLD DRAGON 金。龍戰靴，4,780元。圖／PUMA提供

另外，PUMA同樣以限定簽名籃球鞋來呼應華人節慶，攜手黃蜂隊當家球星LaMelo Ball推出了MB.03 GOLD DRAGON 金。龍戰靴。設計元素延續MB系列Not From Here太空理念為基礎，鞋面採用黃金網布包覆鞋身，暴戾爪痕畫出螢光條紋內襯，增加鞋體透氣舒適性，同步使用棉體加厚鞋跟，為整體包覆更加分；鞋底置入Nitro氮氣中底科技，提供「輕量」與「高緩衝」並存的兩大機能。最後PUMA還在鞋底以螢光橙色在左右腳分別寫上RA及RE字樣，象徵無所畏懼。

adidas龍年限定ULTRABOOST 1.0 DNA鞋款，5,990元。圖／adidas提供
adidas龍年限定ULTRABOOST 1.0 DNA鞋款，5,990元。圖／adidas提供

而為迎接春節到來，adidas特別獻上龍年限定跑鞋，將龍紋圖騰融入全白經典ULTRABOOST 1.0的設計中。包括龍頭刺繡與金色三線經典Logo點綴於左右腳鞋舌、鞋帶末端則攀附著纏繞龍身圖騰，俐落的白色鞋身於側面三條線上暗藏反光龍鱗紋。同時鞋款右腳內裡鞋墊有金色龍紋呈現adidas經典三線Logo，搭配TPE字樣象徵台北城市，左腳鞋墊則印上紅色龍頭圖騰，增添新春氣息。

CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
CURRY 11 X BRUCE LEE籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

電影 adidas PUMA NBA Stephen Curry

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