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最多貴20！漢堡王「17個品項」明調漲 最新價目表出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王。圖／漢堡王提供
漢堡王。圖／漢堡王提供

漲聲不斷！自麥當勞於去年底宣佈調漲後，連鎖速食「漢堡王」也宣佈將於1月9日起，調整部份餐點價格，共計17個品項調漲，平均漲幅約2%。其中重磅培根雙層牛肉堡、雙層國王大雞堡、國王大雞堡、勁濃培根烤腿堡，各有10～20元漲幅，而明星商品「華堡」與「安格斯牛肉堡」則維持原價。

漢堡王本次調整的內容中，「重磅培根雙層牛肉」原價199元，調漲20元；「雙層國王大雞堡」原價209元，調漲10元；「國王大雞堡」原價129元，調升10元；「勁濃培根烤腿堡」原價109元，調升10元。除此之外，「超省系列促銷餐」中，包括花生培跟牛堡、雙起司培根牛肉煲、雙層火烤牛肉堡，則各漲價10～20元。

除此之外，包括辣薯球、薯條、洋蔥圈、勁濃起士薯等點心，也多調漲價格，價差4～20元不等。6塊雞塊、10塊雞塊、蘋果派、全飲料品項則維持現有價格。現有早餐系列，價格也未有調整。至於「優惠券」系列，一樣維持原價。

漲價之餘，漢堡王明星餐點「華堡」、「安格斯牛肉堡」系列仍維持原價，另外「小華堡」則是由原本的常態餐點，改成為超省系列，原本單點100元、套餐145元，調價後單點升為109元、套餐則「降價」成129元。至於常態餐點區的小華堡空缺，則全面替換為「雙層小華堡」，不僅價格比照小華堡（單點100元），且較小華堡多一片火烤牛肉片，等於免費升級。

漢堡王將於1月9日起調整部份產品價格。圖／漢堡王提供
漢堡王將於1月9日起調整部份產品價格。圖／漢堡王提供

漢堡王 調漲 漲價

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