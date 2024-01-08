快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天快揪喝！伯朗咖啡館、星巴克「買一送一」進行中

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於1月8日當天，推出「呼叫上班好朋友．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於1月8日當天，推出「呼叫上班好朋友．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

上班族在週一最需要咖啡來補血，伯朗咖啡館星巴克都在1月8日推出咖啡「買一送一」優惠。星巴克宣布於1月8日當天，推出「呼叫上班好朋友．好友分享日」優惠活動；伯朗咖啡館也針對卡友，在1月份的每個週一，推出飲品「買一送一」優惠。

星巴克在1月8日當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次活動的優惠品項並不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克這次優惠每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

伯朗咖啡館1月則推出卡友專屬的「飲品買一送一」活動，在1月8日、15日、22日、29日提供優惠。飲品不限品項、容量，但季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布、槲寄生之吻、搗蛋小精靈）、手沖精品咖啡（冰/熱）、極品藍山（手沖/小卡布）、瓶裝飲品、啤酒，不適用本活動。活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，優惠伯朗咖啡館全門市都適用。

伯朗咖啡館卡友1月每週一持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一。圖／摘自伯朗咖啡館官網
伯朗咖啡館卡友1月每週一持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一。圖／摘自伯朗咖啡館官網

咖啡館 星巴克

延伸閱讀

foodpanda點星巴克外送服務費只要1元 限時這2天別錯過

咖啡職人揭秘 歷經百次盲選打造「金獎萬丹鮮乳」聯名拿鐵

蔡總統訪樂齡健康站 再秀手沖咖啡絕活

星巴克限定一日「買一送一」！網友：特大杯超脹啊

相關新聞

最多貴20！漢堡王「17個品項」明調漲 最新價目表出爐

漲聲不斷！自麥當勞於去年底宣佈調漲後，連鎖速食「漢堡王」也宣佈將於1月9日起，調整部份餐點價格，共計17個品項調漲，平均...

小S母女珠寶上身 搶先打卡Tiffany Blue Box Café

蒂芙尼（Tiffany & Co.）全球第三家全新概念餐飲Blue Box Café Taipei於2023年底於台北正...

UNDER ARMOUR攜手Stephen Curry打造應景龍年戰靴 功夫傳奇李小龍電影「龍爭虎鬥」 成設計靈感

運動品牌UNDER ARMOUR近日舉辦三分球大賽，同時曝光了由NBA球星Stephen Curry創立的CURRY BRAND聯名戰靴，利用功夫巨星李小龍（BRUCE LEE）的經典電影「龍爭虎鬥」及「太極」元素為設計靈感，打造一系列新品。

超萌大耳狗扮裝迎龍年 全家200款新年禮盒限時8.5折起

農曆春節倒數1個月，大家都摩拳擦掌想要試手氣迎新年第一波好運氣！超商福袋一波接一波買不完，全家看好肖像週邊商品購買熱潮，...

今天快揪喝！伯朗咖啡館、星巴克「買一送一」進行中

上班族在週一最需要咖啡來補血，伯朗咖啡館與星巴克都在1月8日推出咖啡「買一送一」優惠。星巴克宣布於1月8日當天，推出「呼...

你的型男胡歌已上線！Giorgio Armani加持 「繁花」讓他從戲裡帥到戲外

由名導王家衛監製與執導的新戲「繁花」呈現宛如過去知名電影代表作的質感、詩意畫面，並搭配90年代金曲，一開播後就成為近期陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。