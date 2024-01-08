今天快揪喝！伯朗咖啡館、星巴克「買一送一」進行中

上班族在週一最需要咖啡來補血，伯朗咖啡館與星巴克都在1月8日推出咖啡「買一送一」優惠。星巴克宣布於1月8日當天，推出「呼叫上班好朋友．好友分享日」優惠活動；伯朗咖啡館也針對卡友，在1月份的每個週一，推出飲品「買一送一」優惠。

星巴克在1月8日當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次活動的優惠品項並不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克這次優惠每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。