遠東SOGO 2023全台突破500億、台北大店達成300億

遠東SOGO總結2023年表現並指出，2023年全年業績目標500億在去年周年慶最後一天提前達標，台北大店（包含忠孝、復興、敦化館）2023年更首度達成300億。

SOGO表示，2023年的好成績主要是仰賴營運策略思維的穩固，在2023年全台每家店都是正成長，SOGO已超過十年沒有開展新商場，全台七家店是靠著既有的資源，在商場環境升級及各項創新的商品力，經過各店不斷努力所達成，並非完全單靠指標性大店。

談到SOGO全台破500億及台北大店破300億，遠東SOGO總經理汪郭鼎松認為，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部。每一位店長絕對是立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商的服務也必須要做到位。SOGO每一家店都很重要、沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。

疫情三年來，SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為2023年再創好成績。像是疫情期間，SOGO採取「危機入市」的概念，主要關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更創造新模式。在中大型店，著重顧客體驗性進行賣場大改造。因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝。

今年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，打造極具潛力的全新消費聚落，遠東SOGO以「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」為SOGO大巨蛋主要定位。