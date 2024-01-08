快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

遠東SOGO 2023全台突破500億、台北大店達成300億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北大店（包含忠孝、復興、敦化館）2023年首度達成300億。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO台北大店（包含忠孝、復興、敦化館）2023年首度達成300億。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO總結2023年表現並指出，2023年全年業績目標500億在去年周年慶最後一天提前達標，台北大店（包含忠孝、復興、敦化館）2023年更首度達成300億。

SOGO表示，2023年的好成績主要是仰賴營運策略思維的穩固，在2023年全台每家店都是正成長，SOGO已超過十年沒有開展新商場，全台七家店是靠著既有的資源，在商場環境升級及各項創新的商品力，經過各店不斷努力所達成，並非完全單靠指標性大店。

談到SOGO全台破500億及台北大店破300億，遠東SOGO總經理汪郭鼎松認為，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部。每一位店長絕對是立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商的服務也必須要做到位。SOGO每一家店都很重要、沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。

疫情三年來，SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為2023年再創好成績。像是疫情期間，SOGO採取「危機入市」的概念，主要關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更創造新模式。在中大型店，著重顧客體驗性進行賣場大改造。因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝。

今年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，打造極具潛力的全新消費聚落，遠東SOGO以「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」為SOGO大巨蛋主要定位。

SOGO 店長 疫情

延伸閱讀

SOGO案攻防迸火花 陳超明強調清白 康世明要求陳向鄉親道歉

大零售業個資維護 配合政策業者超前部署

只有1天！飲料買1送1再送磅蛋糕、帶排骨便當送手搖飲

大巨蛋+誠品24小時書店 「台北松菸」估明年吸千萬人

相關新聞

foodpanda點星巴克外送服務費只要1元 限時這2天別錯過

點星巴克外送服務費竟只要1元！最近選舉話題夯，foodpanda響應民主盛事，於1月8日及1月15日的下午2點至5點，推...

遠東SOGO 2023全台突破500億、台北大店達成300億

遠東SOGO總結2023年表現並指出，2023年全年業績目標500億（未稅）在去年周年慶最後一天提前達標（2022年48...

週一限定！拿坡里「2塊炸雞」88元 現享76折

每週一上班、上學時，總有「Monday Blue」嗎？「拿坡里披薩．炸雞」與「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出「拿坡里週一...

一口一個停不了！全聯 × 蔡依林3款起司甜點壓軸開賣

全聯We Sweet × 皇后陛下Your Majesty聯名甜點好評一波接一波，從濃郁巧克力、甜美草莓，到這次起司系列...

最潮包紅包新招！3款龍年超級悠遊卡金光閃閃登場

迎接氣勢十足的龍年，來點不一樣的包紅包方法！悠遊卡公司推出3款超萌角色的龍年超級悠遊卡，大紅喜氣金光閃閃風格，1月10日...

訪台東 探獨立書店

法國米其林三星餐廳廚師，選擇台東長濱開設法式餐廳「Sinasera 24」，餐廳位於蔚藍海岸旅宿「畫日風尚會館」，靜謐隱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。