一口一個停不了！全聯 × 蔡依林3款起司甜點壓軸開賣

全聯We Sweet × 皇后陛下Your Majesty聯名甜點好評一波接一波，從濃郁巧克力、甜美草莓，到這次起司系列，全都看準甜點控喜好，要讓大家買都買不膩！即日起至2月1日，連同首波聯名的4款巧克力甜點系列一同陪伴大家過新年，大潤發亦同步販售。

全系列聯名甜點全都由天后Jolin蔡依林親自研發監製，從發想、口味到包裝與視覺都親力親為，2024年初始獻上壓軸起司系列，即日起至2月1日推出3款全新起司甜點，酸甜口感的「經典檸檬起司」、一口一個停不下來的「一口乳酪」，還有蓬鬆口感的「半熟乳酪」，每款都帶來不同食感。