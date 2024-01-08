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一口一個停不了！全聯 × 蔡依林3款起司甜點壓軸開賣
全聯We Sweet × 皇后陛下Your Majesty聯名甜點好評一波接一波，從濃郁巧克力、甜美草莓，到這次起司系列，全都看準甜點控喜好，要讓大家買都買不膩！即日起至2月1日，連同首波聯名的4款巧克力甜點系列一同陪伴大家過新年，大潤發亦同步販售。
全系列聯名甜點全都由天后Jolin蔡依林親自研發監製，從發想、口味到包裝與視覺都親力親為，2024年初始獻上壓軸起司系列，即日起至2月1日推出3款全新起司甜點，酸甜口感的「經典檸檬起司」、一口一個停不下來的「一口乳酪」，還有蓬鬆口感的「半熟乳酪」，每款都帶來不同食感。
此次起司系列包裝同樣採用粉紅色提把搭配黑色盒身的搶眼風格，其中「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合，濃郁奶香散發檸檬香氣，特價119元；「一口乳酪」則是精選頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成，上層重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感濃郁又不膩，優惠價99元；而用北海道乳酪與進口奶油多道工法製成的「半熟乳酪」，綿密蓬鬆入口即化，同樣優惠價99元。
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