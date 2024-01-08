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一口一個停不了！全聯 × 蔡依林3款起司甜點壓軸開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet × Your Majesty皇后陛下第3波聯名推出起司甜點，同樣由蔡依林親自監製研發，陪伴大家過新年。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet × Your Majesty皇后陛下第3波聯名推出起司甜點，同樣由蔡依林親自監製研發，陪伴大家過新年。圖／全聯福利中心提供

全聯We Sweet × 皇后陛下Your Majesty聯名甜點好評一波接一波，從濃郁巧克力、甜美草莓，到這次起司系列，全都看準甜點控喜好，要讓大家買都買不膩！即日起至2月1日，連同首波聯名的4款巧克力甜點系列一同陪伴大家過新年，大潤發亦同步販售。

全系列聯名甜點全都由天后Jolin蔡依林親自研發監製，從發想、口味到包裝與視覺都親力親為，2024年初始獻上壓軸起司系列，即日起至2月1日推出3款全新起司甜點，酸甜口感的「經典檸檬起司」、一口一個停不下來的「一口乳酪」，還有蓬鬆口感的「半熟乳酪」，每款都帶來不同食感。

此次起司系列包裝同樣採用粉紅色提把搭配黑色盒身的搶眼風格，其中「經典檸檬起司」採用頂級北海道乳酪、馬斯卡彭起司及檸檬汁，以完美比例融合，濃郁奶香散發檸檬香氣，特價119元；「一口乳酪」則是精選頂級北海道乳酪與馬斯卡邦製成，上層重乳酪蛋糕搭配下層海綿蛋糕，雙重口感濃郁又不膩，優惠價99元；而用北海道乳酪與進口奶油多道工法製成的「半熟乳酪」，綿密蓬鬆入口即化，同樣優惠價99元。

「半熟乳酪」4入售價99元。記者黃筱晴／攝影
「半熟乳酪」4入售價99元。記者黃筱晴／攝影
一口一個停不下來的「一口乳酪」，售價99元。記者黃筱晴／攝影
一口一個停不下來的「一口乳酪」，售價99元。記者黃筱晴／攝影
此次起司系列包裝同樣採用粉紅色提把搭配黑色盒身的搶眼風格設計。記者黃筱晴／攝影
此次起司系列包裝同樣採用粉紅色提把搭配黑色盒身的搶眼風格設計。記者黃筱晴／攝影
「經典檸檬起司」2入售價119元。記者黃筱晴／攝影
「經典檸檬起司」2入售價119元。記者黃筱晴／攝影

起司 甜點

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