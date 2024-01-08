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最潮包紅包新招！3款龍年超級悠遊卡金光閃閃登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎龍年，悠遊卡公司推出3款「龍年超級悠遊卡」，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，送小額紅包不必排隊換新鈔。圖／悠遊卡公司提供
迎龍年，悠遊卡公司推出3款「龍年超級悠遊卡」，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，送小額紅包不必排隊換新鈔。圖／悠遊卡公司提供

迎接氣勢十足的龍年，來點不一樣的包紅包方法！悠遊卡公司推出3款超萌角色的龍年超級悠遊卡，大紅喜氣金光閃閃風格，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，讓你不必排隊換新鈔，想包多少就加值多少，體驗最潮的發紅包方式。

領紅包可說是新年最喜氣的習俗之一，但現金包紅包需到銀行排隊換新鈔，直接轉帳發紅包又覺得少了點年味與樂趣，因此悠遊卡公司特別推出龍年超級悠遊卡，包裝成小紅包，省去換鈔的麻煩，又跟得上最夯的嗶經濟潮流。

「龍年超級悠遊卡」1月10日起在7-ELEVEN、全家便利商店、博客來、東森購物、蝦皮購物、誠品線上現貨開賣，售價150元，共有3款圖案。2款卡娜赫拉的小動物，扮成財神發元寶，象徵招財進寶、財源滾滾；另一款是金光閃閃的Hello Kitty變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。

「龍年超級悠遊卡」可搭配悠遊付APP中「悠遊卡加值機」，將卡片緊貼於手機感應區，即可以百元為單位用手機線上加值、購買交通套票、查詢卡片餘額及交易紀錄等。若想包個吉祥數字，還可至便利商店加值168、888等各種吉祥數字，有趣又方便。

卡娜赫拉的小動物扮成財神發元寶，象徵招財進寶、財源滾滾。圖／悠遊卡公司提供
卡娜赫拉的小動物扮成財神發元寶，象徵招財進寶、財源滾滾。圖／悠遊卡公司提供
卡娜赫拉的小動物搭配滿滿元寶，財運「龍龍」來。圖／悠遊卡公司提供
卡娜赫拉的小動物搭配滿滿元寶，財運「龍龍」來。圖／悠遊卡公司提供
經典不敗的Hello Kitty變身金光閃閃的變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。圖／悠遊卡公司提供
經典不敗的Hello Kitty變身金光閃閃的變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 紅包 蝦皮購物

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