最潮包紅包新招！3款龍年超級悠遊卡金光閃閃登場

迎接氣勢十足的龍年，來點不一樣的包紅包方法！悠遊卡公司推出3款超萌角色的龍年超級悠遊卡，大紅喜氣金光閃閃風格，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，讓你不必排隊換新鈔，想包多少就加值多少，體驗最潮的發紅包方式。

領紅包可說是新年最喜氣的習俗之一，但現金包紅包需到銀行排隊換新鈔，直接轉帳發紅包又覺得少了點年味與樂趣，因此悠遊卡公司特別推出龍年超級悠遊卡，包裝成小紅包，省去換鈔的麻煩，又跟得上最夯的嗶經濟潮流。

「龍年超級悠遊卡」1月10日起在7-ELEVEN、全家便利商店、博客來、東森購物、蝦皮購物、誠品線上現貨開賣，售價150元，共有3款圖案。2款卡娜赫拉的小動物，扮成財神發元寶，象徵招財進寶、財源滾滾；另一款是金光閃閃的Hello Kitty變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。