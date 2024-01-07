赴日藥妝店掃貨必看！這些藥品「限購中」 攜入境規定要留意

日本一直都是國人相當喜歡前往旅遊的國家，當地的藥妝店掃貨更是不可錯過的行程，不過有網友表示，日本目前的新冠肺炎疫情，A型鏈球菌，呼吸道融合病毒的流行區線都在上升，當地感冒藥、漢方葛根湯及鼻炎膠囊等，也都有限購的狀況，提醒民眾留意相關資訊，衛福部食藥署提醒，入境時單一藥品不得超過12瓶，非處方藥每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過36瓶（盒、罐、條、支）為限，且攜帶藥品返國，僅能自用。

旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，有網友回報，松本清感冒藥系列，現在每人限購1個，不同牌子也是一樣，不管是漢方葛根湯，還是鼻炎膠囊，藥師都要來宣讀注意事項，還要來嗶嗶藥師卡，如果沒有藥師值班的時候，會整櫃拉簾拉下來停止販賣，「松本清分店很多，不知道是不是每間分店都如此。」

「多慶屋上次回報，新LuLu目前缺貨，大正百保能則是1人限購5盒」，林氏璧並指出，透過近來資料，「日本目前新冠，A型鏈球菌，呼吸道融合病毒的流行區線都在上升，流感倒是下降了。」

有網友在貼文下方留言表示，「從去年4月份就開始執行了，第二類要或指定第二類不需要有藥劑師也可以，只要有登錄販賣者資格在場就可以了。因為是國家發出公告，避免濫用，所以是只要有含那些成份真的只能1個。每一段期間，厚生勞動省的人都會到藥妝店檢查是否違反規定。」

食藥署藥品組副組長吳明美先前表示，入境時單一藥品不得超過12瓶，維他命、眼藥水、腸胃藥為國人最常「超額攜帶」入境藥品，其中又以「合利他命F」為邊境最常查獲違規的藥品。

吳明美說，依照「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定，非處方藥每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過36瓶（盒、罐、條、支）為限，未持醫師處方箋攜帶處方藥品入境，以2個月用量為限，持處方箋則不得超過開立的用量，至多也不得超過6個月用量，且攜帶藥品返國，僅能自用。

吳明美說，食藥署111年在網路查獲272件違法販售、152件無照藥商，民眾切勿代購，或將藥品轉給親朋好友使用，更不能於網路販售，否則將可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。