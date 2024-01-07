疫情升溫 元旦起去韓國必填這張 台灣虎航圖解入境流程
國際新冠疫情升溫，台灣虎航提供 「2024最新韓國入境指南」，提醒要前往韓國旅遊的旅客，務必了解韓國最新旅行入境規範。
台灣虎航表示，根據韓國疾病管理廳發布公文，自2024年1月1日起，包含台灣、美國、日本等156個國家的旅客，前往韓國旅遊都需要填寫「健康狀態調查表」，並提交檢疫官。
台灣虎航說，旅客可以在機上向空服員索取黃色紙本「健康狀態調查表」填寫。另外，海關申報單與入境單也可以在機上和空服員索取。
想節省入境時間的旅客，建議可在出發前48小時，上網填寫Q-CODE，填寫完畢後，系統會給一個QR code ，記得保存到手機，並於入境通關時出示QR code審查。Q-CODE 申請： https://qcode.kdca.go.kr/qco/index.do?lang=zh
台灣虎航提醒，入境韓國除了健康狀態調查表之外，還需填寫入境卡、海關申報單。 若有登錄過韓國自動通關S.e.S者，與K-ETA（電子旅遊許可證）效期內者，則無須填寫入境單。若沒有攜帶需申報物品，則不用再填寫海關申報單。
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