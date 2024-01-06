快訊

「年終最高20個月」 富邦金董座蔡明興再宣布：現金股利比前一年更好

「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
想試試手氣與直覺力？Jacob & Co的Casino Tourbillon陀飛輪，或將成為朋友小聚時的另類玩具。圖／Jacob & Co提供
想試試手氣與直覺力？Jacob & Co的Casino Tourbillon陀飛輪，或將成為朋友小聚時的另類玩具。圖／Jacob & Co提供

農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Jacob & Co所推出的Casino Tourbillon輪盤陀飛輪腕表

背後動力由268個零件組成的Jacob & Co自製JCAM51手上鍊陀飛輪機芯，可於面盤中顯示時鐘、分鐘；於此同時，以黑、綠、紅三色彩漆搭配黑瑪瑙的面盤中，再有一座小型「輪盤」（Roulette），只要按下八點鐘方向的按鈕，輪盤就會快速轉動、並帶動白色陶瓷小球翻滾，最終並停留在特定數字上，帶來另類、微縮的隨機樂趣。

值得一提的，這還是一只屬於複雜功能（Complication）的精密表款，翻到背面時將可顯示一分鐘陀飛輪，手上鍊機芯在上滿動能情況下可持續運行達72小時，全球限量101只。圓盤內共有36個數字、三種顏色，新年來到之時，想知道朋友們間誰的直覺力比較準確，是不是也用這只Casino Tourbillon腕表測試看看呢？

Jacob & Co的Casino Tourbillon陀飛輪，18K玫瑰金、44毫米、時間顯示、輪盤動畫、JCAM51手上鏈機芯，價格店洽。圖／Jacob & Co提供
Jacob & Co的Casino Tourbillon陀飛輪，18K玫瑰金、44毫米、時間顯示、輪盤動畫、JCAM51手上鏈機芯，價格店洽。圖／Jacob & Co提供
表背的雙轉盤一可為時間上鍊、另一者則可調整時間，其中六點鐘方向則為一分鐘陀飛輪。圖／Jacob & Co提供
表背的雙轉盤一可為時間上鍊、另一者則可調整時間，其中六點鐘方向則為一分鐘陀飛輪。圖／Jacob & Co提供

腕表

延伸閱讀

101獨家！全球限量500只瑞士金表 古典大氣

新年開工「綠」精品耐看秀生機 活力開運

「圓桌騎士」再臨！玫瑰金精雕限量表 奇幻宇宙再開局

Tiffany & Co.百萬名車 50公分桌上坐

相關新聞

開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩

農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Ja...

娜塔莉波曼持香秘密公開！迪奧推出MISS DIOR親吻香膏

想要身上隨時散發愛情甜美的香味嗎？那就學國際女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）吧！她的最新代言廣告曝光，為...

許光漢、丁春誠搶先秀 FENDI龍年特別版寶可夢系列

討喜的動漫角色常能為日常生活賦予趣味。義大利精品品牌FENDI與藤原浩FRAGMENT合作、推出龍年特別版寶可夢合作系列...

穿出紐約的時髦都會感 Berluti春夏邀帥氣企業家入鏡

在充滿活力與都會感的紐約街頭，優雅質感男士如何穿出自信與時髦感呢？來看企業家們如何演繹。Berluti在2024春夏系列...

台灣首家Bacha Coffee今驚喜開幕 菜單種類、售價曝光

國際知名咖啡品牌登陸台灣再加一，品牌發源於摩洛哥的Bacha Coffee，台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓...

湯唯、陳坤雙星齊聚Burberry 2024新春形象 大紅開運

隨著農曆年的即將來臨，英倫時尚品牌Burberry發表了2024的新春形象廣告。包含品牌好友湯唯、陳坤兩大巨星，以及19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。