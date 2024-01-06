開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩
農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Jacob & Co所推出的Casino Tourbillon輪盤陀飛輪腕表。
背後動力由268個零件組成的Jacob & Co自製JCAM51手上鍊陀飛輪機芯，可於面盤中顯示時鐘、分鐘；於此同時，以黑、綠、紅三色彩漆搭配黑瑪瑙的面盤中，再有一座小型「輪盤」（Roulette），只要按下八點鐘方向的按鈕，輪盤就會快速轉動、並帶動白色陶瓷小球翻滾，最終並停留在特定數字上，帶來另類、微縮的隨機樂趣。
值得一提的，這還是一只屬於複雜功能（Complication）的精密表款，翻到背面時將可顯示一分鐘陀飛輪，手上鍊機芯在上滿動能情況下可持續運行達72小時，全球限量101只。圓盤內共有36個數字、三種顏色，新年來到之時，想知道朋友們間誰的直覺力比較準確，是不是也用這只Casino Tourbillon腕表測試看看呢？
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