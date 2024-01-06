開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩

農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Jacob & Co所推出的Casino Tourbillon輪盤陀飛輪腕表。

背後動力由268個零件組成的Jacob & Co自製JCAM51手上鍊陀飛輪機芯，可於面盤中顯示時鐘、分鐘；於此同時，以黑、綠、紅三色彩漆搭配黑瑪瑙的面盤中，再有一座小型「輪盤」（Roulette），只要按下八點鐘方向的按鈕，輪盤就會快速轉動、並帶動白色陶瓷小球翻滾，最終並停留在特定數字上，帶來另類、微縮的隨機樂趣。