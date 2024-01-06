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穿出紐約的時髦都會感 Berluti春夏邀帥氣企業家入鏡
在充滿活力與都會感的紐約街頭，優雅質感男士如何穿出自信與時髦感呢？來看企業家們如何演繹。Berluti在2024春夏系列中，為呈現出在多元忙碌生活中，都會男士要展現優雅與自信，巧妙搭配不同風格的服飾、包款與配件，邀請不同領域的人，以個人經驗與風格來呈現，第一個故事篇章來到紐約，邀請企業家盧內斯·馬佐茲（Lounes Mazouz）入鏡。
Berluti以精湛的手工技藝，以及設計裡面，在每款單品中都會結合不同面料與皮革，展現出極具個性，卻又有機能與舒適性單品，每位男士都能穿出屬於自己的風格。
法裔阿爾及利亞企業家Lounes Mazouz，也兼具生活鑑賞家的身分，走遍世界各地，近年於紐約開設時髦法式小九款，更有藝術蒐藏品，之後更將復興紐約傳奇的Club 82俱樂部，除此他更熱衷衝浪、旅行與電影，兼具冒險、優雅與自信的風貌。
在春夏廣告中，Lounes Mazouz穿著Berluti，穿梭在紐約街頭，展現出質感男士的穿搭風貌，其中搭配兩款Toujours包，該詞在法文有All Day一整天之意，立體外型方便男士可裝入整天外出所需，方便使用與搭配不同風格的服飾。
Lounes Mazouz也穿上Berluti的多款外套，包括採用精湛Patina染製工藝的鐵鏽棕色皮外套，散發光亮色澤，卻又極具復古風味，或是草綠色麂皮飛行外、沙色科技面料汽車外套等，展現出Berluti再不同材質中，為男士打造的輕盈優雅新風格。
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