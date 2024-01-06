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療癒值破表！LE CREUSET聯名小熊維尼 讓餐桌更有趣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供

2024年才剛開始，馬上又有燒人的全新聯名曝光。法國鍋具品牌LE CREUSET，宣布與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、食器系列，都加入小熊維尼與好友們的形象，一整個可愛指數爆表，讓人超想要收藏。

在聯名系列中，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳等，都成為LE CREUSET鑄鐵鍋、瓷器的主角，採用手繪感的插圖妝點，包括適合中市爆炒的媽咪鍋，就以元氣滿滿的溫桲黃，呼應小熊維尼的主色調，而角色們的可愛插畫，呈現在鍋蓋上，讓煮飯充滿樂趣，該款媽咪鍋為22公分，適合小家庭料理。

瓷器的部分，包括深圓盤、13cm與18cm圓盤組，都加入小熊維尼的設計，包括採用溫桲黃、貝殼粉、海洋之花、肉豆蔻四色作為角色們的代表色，可以呈裝菜品、輕食等，另外V馬克杯與英式馬克杯組，不管是早餐、下午茶時，都適合一起使用，讓用餐時光增添色彩。

而最能代表小熊維尼的蜂蜜罐，除了可以裝蜂蜜外，也能夠收納糖果、果乾、餅乾或其他調味醬料，不管在任何用餐、點心時間，小熊維尼系列包辦所有的瓷器，讓居家用餐時光，多了趣味與甜蜜感。該系列即日起在LE CREUSET官網搶先開賣，1月18日起在LE CREUSET百貨專櫃（Outlet除外）開始販售，MOMO旗艦館、PChome旗艦館同步販售。

LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、瓷器系列。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與「小熊維尼系列」推出全新聯名，瓷器系列讓人心動。圖／LE CREUSET提供

小熊維尼 品牌 法國

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