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療癒值破表！LE CREUSET聯名小熊維尼 讓餐桌更有趣
2024年才剛開始，馬上又有燒人的全新聯名曝光。法國鍋具品牌LE CREUSET，宣布與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包括鑄鐵鍋、食器系列，都加入小熊維尼與好友們的形象，一整個可愛指數爆表，讓人超想要收藏。
在聯名系列中，包括小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳等，都成為LE CREUSET鑄鐵鍋、瓷器的主角，採用手繪感的插圖妝點，包括適合中市爆炒的媽咪鍋，就以元氣滿滿的溫桲黃，呼應小熊維尼的主色調，而角色們的可愛插畫，呈現在鍋蓋上，讓煮飯充滿樂趣，該款媽咪鍋為22公分，適合小家庭料理。
瓷器的部分，包括深圓盤、13cm與18cm圓盤組，都加入小熊維尼的設計，包括採用溫桲黃、貝殼粉、海洋之花、肉豆蔻四色作為角色們的代表色，可以呈裝菜品、輕食等，另外V馬克杯與英式馬克杯組，不管是早餐、下午茶時，都適合一起使用，讓用餐時光增添色彩。
而最能代表小熊維尼的蜂蜜罐，除了可以裝蜂蜜外，也能夠收納糖果、果乾、餅乾或其他調味醬料，不管在任何用餐、點心時間，小熊維尼系列包辦所有的瓷器，讓居家用餐時光，多了趣味與甜蜜感。該系列即日起在LE CREUSET官網搶先開賣，1月18日起在LE CREUSET百貨專櫃（Outlet除外）開始販售，MOMO旗艦館、PChome旗艦館同步販售。
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