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日本鐵道迷也愛這一味！台鐵便當日本限期販售 首日600份2小時搶光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵便當於「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」受民眾喜愛。圖／台鐵公司提供
台鐵便當於「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」受民眾喜愛。圖／台鐵公司提供

台鐵便當備受民眾喜愛，台鐵公司為將便當行銷國外，去年12月8日和「株式會社淡路屋」簽署「締結友好合作備忘錄」，首波活動即日起至22日每天上午10時在「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」販售台鐵便當，首日限量600份台鐵便當盒組，開賣約2小時即搶購一空

台鐵公司除持續辦理鐵路便當節，與外國鐵道業者開發聯名特色便當，也積極拓展海外市場，今天在日本京王百貨的「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」販售台鐵便當，將台鐵便當行銷國際。

台鐵公司說，此次在日本特賣會推出的懷舊經典紀念款便當盒組，主菜為台鐵招牌滷排骨，搭配滷蛋及季節時蔬，淡路屋並依據日本飲食習慣略作製供優化調整，成為會場上吸睛亮點品項。台鐵公司便當盒組則含復刻懷舊鋼盒及台鐵工字軌紀念手提袋，時值台鐵公司元年，別具紀念意義。

台鐵公司指出，「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」即日起至22日每天上午10點，於特賣會場每日限量販售，每份售價日圓3200円（含稅）。此次展售活動也結合觀光署，同步在會場進行台灣鐵道觀光行銷。

「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」，即日起販售台鐵便當。圖／台鐵公司提供
「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」，即日起販售台鐵便當。圖／台鐵公司提供
台鐵便當在「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」販售。圖／台鐵公司提供
台鐵便當在「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」販售。圖／台鐵公司提供
不少民眾於「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」購買台鐵便當。圖／台鐵公司提供
不少民眾於「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」購買台鐵便當。圖／台鐵公司提供

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