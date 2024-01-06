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好運「蛋」哩來！盤點各家創意年禮 甜蜜迎龍年

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
昇恆昌免稅商店「龍年瓷罐」、「禮躍龍門」禮盒，將於1月8日「龍」重上市。圖/昇恆昌免稅商店提供
昇恆昌免稅商店「龍年瓷罐」、「禮躍龍門」禮盒，將於1月8日「龍」重上市。圖/昇恆昌免稅商店提供

即將迎來農曆春節，今年伴手禮依舊多樣而精彩。從一顆「好蛋」出發，到蛋捲、布丁等好滋味，還有來自日本、香港的人氣品項，超搶手「龍年瓷罐」也登場。

喜迎金龍年，《大武山牧場》特別推出春節限定版的雞蛋包裝，喜氣洋洋的紅色襯底，搭質感大器的龍年巧思設計款式，從家中冰箱料理用的10入裝「大武山履歷蛋」、「樂禮冷藏鮮蛋」，到拜年送禮用的20入「大武山-極鮮AA雞蛋禮盒」通通備齊。還有龍年限定「悅舞龍年 蛋捲禮盒」，以八角形攢盒為設計發想，完美復刻過往年節桌上擺放的攢盒。

不僅如此，2023年底開賣即熱銷破萬顆，網友號稱「神仙級」的「濃厚雞蛋布丁」，也推出春節限量版禮盒。春節限定6入禮盒，將復古風格延伸成富有年味感的幾何花紋提盒設計，甜蜜禮不失分。

日本頂級人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND也全新上市春節限量龍年禮盒，共推三種人氣口味—經典原味、酸甜草莓及秋冬限定的的栗子；禮盒設計由日本知名插畫家柊有花操刀，以一貫的柔和風格展演年終感謝，紅白與銅色搭配象徵花開富貴，以精緻閃耀帶來年節的喜慶氛圍。2024年1月12日在新光三越鑽石塔旗艦店限定發售，每盒12入、售價1,180元。

全新半島精品店農曆新年系列以神話巨龍為靈感，向傳統的舞龍致敬。今年的禮品精選包括一系列的臻味果仁糖果、禮籃，以及米其林星級廚師鄧志強構思的賀年糕點。其中的應節年糕有傳統和新派口味，還有新春糖果盒、可以甜甜蜜蜜過好年，另備有各式全新推出的烤焗果仁，多款名茶和美食也特別以新春系列搭配龍頭吊牌，心意十足。

昇恆昌免稅商店繼重磅打造兩款龍年瓷罐，緊接在年節前夕集結老饕最愛的多款超人氣精緻糕點，還有董事長級精品濾掛咖啡推出「禮躍龍門」禮盒，並首次置入超萌的開運招財貓公仔盲盒，讓收禮者有吃又有拿，售價980元，即日起可於昇恆昌各大通路預購，1月8日上市。

PRESS BUTTER SAND春節限量龍年禮盒即日起於官網開放預購，1月12日在旗艦店限量上市。圖/PRESS BUTTER SAND提供
PRESS BUTTER SAND春節限量龍年禮盒即日起於官網開放預購，1月12日在旗艦店限量上市。圖/PRESS BUTTER SAND提供
半島精品店以「龍」為意象推出新年禮盒。圖/摘自品牌官網
半島精品店以「龍」為意象推出新年禮盒。圖/摘自品牌官網
悅舞龍年蛋捲禮盒。圖/大武山牧場提供
悅舞龍年蛋捲禮盒。圖/大武山牧場提供
大武山牧場春節系列禮盒。圖/大武山牧場提供
大武山牧場春節系列禮盒。圖/大武山牧場提供

春節 伴手禮 雞蛋 日本 生肖

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