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住酒店、賺禮券！ 長榮鳳凰酒店早鳥入住折5百、再送5百

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
於1月指定日預訂入住早鳥專案，立享房價折抵500元再送全聯禮券500元的雙重優惠。圖/長榮鳳凰酒店提供
於1月指定日預訂入住早鳥專案，立享房價折抵500元再送全聯禮券500元的雙重優惠。圖/長榮鳳凰酒店提供

酒店還能送禮券長榮鳳凰酒店限時推出「雙倍美好雙重送」優惠專案，於指定日1/9、1/13、1/15預訂入住早鳥專案，即享房價折抵500元、再送全聯禮券500元的雙重優惠。1/13投票日入住者，還可邊享用免費自助飲料，邊觀看電視開票轉播。此外，3月底前持2023 ITF旅展住宿券於旺假日入住，也能享旺假日加價減半的優惠。

即日起到3月底，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出「雙倍美好雙重送」優惠專案，只要預訂早鳥專案且訂房間數為2的倍數，即可享受房價折抵優惠再加碼贈送全聯禮券。

1月指定日還有驚喜好康，於1/9、1/13、1/15預訂入住早鳥專案者，只要訂購單間客房即享房價折抵500元優惠，再加贈500元全聯禮券；1/13投票日當天入住的旅客，下午4點到晚上10點還可在宴會廳免費享用無限供應的飲料，舒服的觀看電視開票轉播，一起關心大選結果。

另外，3月底前持2023 ITF旅展平日住宿券於假日入住，即可享受旺假日加價的對折優惠，旺日加價原需1,000元，對折500元；假日加價原需3,000元，對折1,500元。優惠名額每日限量。洽詢電話：03-9100988。

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