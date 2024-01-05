手搖飲也有春節套組！大苑子熱賣品瓶裝 219元整組帶走

新春季節，手搖飲也能化身年節禮。大苑子瓶裝飲料推出多款春節套組預售，以及新品出爐，讓圍爐時光有更多選擇。

即日起至1/14，大苑子App可搶先預購瓶裝系列的春節套組，其中，「圍爐祝福組」售價999元，內含多款大苑子熱賣飲品，如HPP芭樂檸檬在一起、柳丁綠茶在一起、祇作茶梨山紅烏龍、百年仙草仙草甘茶、百家珍蘆薈蘋果醋及蘋果氣泡醋，還附贈「祝福保冷袋」；「新春絕配組」279元，內含HPP芭樂檸檬在一起、祇作茶梨山紅烏龍，附贈特製「鴻運祥龍保冷袋」；「蘋安可愛組」219元，內含百家珍蘋果氣泡醋3入並附贈「鴻運祥龍保冷袋」。

購買「圍爐祝福組」及「新春絕配組」套組，還可獲得綠蓋活動特別商品，只要開蓋掃描QR Code即可參加抽獎活動，有機會獲得大苑子多款人氣商品優惠券，人人有獎。

大苑子也推出全新口味。HPP系列最新力作「蜂蜜檸檬在一起」，堅持「非果醬調製、非濃縮還原」原則，呈現最純粹的自然香氣及韻味。

手搖飲品中，全新嘗試的文旦柚系列也有新驚喜，包括「橙柚果粒多」、「雙柚果利多」、「柚想見檸」，每杯60元起。