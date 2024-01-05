王品6款人氣鍋物「任選第2件5折」！除夕圍爐最後優惠
距離2/9除夕夜只剩一個月，王品集團鍋物套組加碼送好康，即日起到1/7，於7-11全台門市預購「青花驕麻辣鍋套組」，可享699元超值價，最高享69折。即日起到1/31，於「王品瘋美食購物網」購買6款指定冷凍鍋物，任選第二件再打5折，最多可省下1,100元。
王品集團表示，旗下的4大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台式小館」及「朝粥幫」外帶熱年菜銷售超過七成，「丰禾」龍耀御品台菜宴僅剩不到百組。「王品嚴選」的冷凍年菜，中西合璧套組、中式追加套組全數售光，西式套組也剩不到百份。四大外帶熱年菜剩餘庫存緊張，還沒訂年菜，可得加快手腳。
為感謝消費者支持，王品集團圍爐鍋物福利大放送，即日起至1/7到7-11全台門市預購「青花驕麻辣鍋套組」，可享699元超值優惠，等於現打69折。即日起至1/15，momo購物網同步祭出「青花驕麻辣鍋套組」超值回饋感謝價699元，1/8～1/10購買鍋物再加送王品嚴選特選豬五花火鍋肉片，加量不加價。
即日起至1/31，在「王品瘋美食購物網」購買「青花驕青紅雙驕鴛鴦鍋盛宴」、「青花驕青花椒麻辣鍋套組」、「青花驕x聚 麻辣昆布鴛鴦鍋盛宴」、「石二鍋經典爆香石頭鍋」等6款超人氣冷凍鍋物，推出優惠價、任選第二件再5折，最高能省下1,100元。
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