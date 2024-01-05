全家行動購「超級年貨節」消費滿額抽8888元開運金！「陳耀訓．麵包埠」鳳凰酥禮盒獨家限量開賣

元旦跨年後即將迎接農曆春節，全家便利商店即日起至1月23日線上商城「全家行動購」推出「超級年貨節」活動，蒐羅超過1,500項商品，包括年菜、禮盒、乾貨、年節水果等皆可一指下單購買、配送到店便利取貨，再加碼下單登記就送免運券，消費滿888元再抽8,888元開運金。年節禮盒首推《陳耀訓．麵包埠》全新鉅獻「鳳凰酥」，專為春節送禮打造，融合鳳梨酥與蛋黃酥的豐富口味，1月5日上午10點起於「全+1商城」及「全家行動購」獨家限量開賣。

《陳耀訓．麵包埠》在農曆年前推出新產品「鳳凰酥」，經典鳳梨酥加上鹹蛋黃，不僅是傳統美味，更是陳耀訓師傅從小吃到大的年節糕餅，1月5日起獨家在全家APP「全+1商城」及「全家行動購」限量推出，首批釋出3,000組，新春限定優惠價550元。有別於傳統鳳凰酥以冬瓜鳳梨餡為主體的做法，《陳耀訓．麵包埠》鳳凰酥使用丹麥LURPAK奶油與熊本麵粉製成外皮，風味香醇、口感酥綿；內餡以金鑽鳳梨餡，融入紅土醃漬30天而成的鹹蛋黃，金鑽鳳梨酸甜交織鹹蛋黃的鹹香，達到酸甜鹹完美平衡的風味。

根據「全家」觀察，過年前親友送禮、年菜料理食材等包裹寄送需求大增，但傳統宅配物流因貨量暴增，容易發生送貨延遲的狀況，而在過年休假期間，也有部分物流業者會暫停配送服務。「全家」運用通路密集優勢、24小時營業特性與綿密的物流網絡，提供全年無休的包裹寄取服務，幫助消費者省去過年包裹無法寄送的煩惱。「全家Fun心取」於過年前夕推出超值取件優惠，凡於1月12日至1月16日、1月19日至1月23日期間到「全家」完成包裹取件，即贈送取件優惠券，可選擇19元Let’s Café小杯熱單品美式咖啡（原價60元）、15元經典原味熱狗（原價35元）、8元茶葉蛋（原價13元）優惠3選1。

消費者於過年前多有寄送冷凍年菜、食材的需求，「全家」以多溫層、密集寄貨據點的物流配送為基礎，提供完善且優惠的冷凍包裹服務，尤其觀察既有冷凍宅配服務範圍有限，離島居民在包裹寄送上仍有諸多限制與高成本，「全家」針對離島包裹寄送痛點，除領先業界開放離島澎湖冷凍店到店的寄取件服務外，範圍再擴大至金門、馬祖可寄冷凍包裹，且同樣享有優惠價99元，不僅便利隨時可寄、花費相較於宅配也更划算。