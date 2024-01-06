年末盛宴地點怎麼挑？網議「這八點」是尾牙春酒餐廳的挑選關鍵！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「尾牙／春酒餐廳挑選要素」話題的網路聲量表現，帶您了解網友挑選尾牙、春酒餐廳時的要素排行。

一年又過去了，不少公司紛紛著手準備舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞，但尾牙的籌備卻也常讓相關負責人絞盡腦汁，不知該如何挑選最合適的聚餐地點。因此我們本次針對「尾牙／春酒餐廳挑選要素」進行觀測，一起來看看選擇尾牙春酒的聚餐地點時，有哪些該納入考量的挑選要點吧！

「合菜」vs「自助吧」網友意見分歧 硬體設備完善不怕活動「開天窗」！

▲ 網友熱議TOP8尾牙／春酒餐廳挑選要素 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「尾牙／春酒餐廳挑選要素」相關話題的討論，可以發現「料理類型」以及「合菜還是自助吧」等與餐點和用餐形式相關的條件是許多人的首要考量。

網友紛紛表示「吃台菜配啤酒才搭啊」、「吃火鍋最棒（因為）能自己選愛吃的料加進去」、「我跟同事都超愛吃泰式」，不同的餐飲類型各有特色，甚至可能會直接影響到用餐氛圍，因此挑選時也可將同仁的口味偏好納入考量。

而尾牙聚餐是吃圍成一桌的「合菜」還是能自由取餐的「自助吧」也相當關鍵，有網友點出「坐一桌比較有聚會的感覺」引起共鳴，認為若每個人輪流去拿食物會造成大家很難好好聊天。

但也有人直言「最討厭吃桌菜，因為菜色都差不多，有些菜我不喜歡」，相較之下自助吧的好處就是選擇多樣、且用餐者可自由取用喜歡的餐點，讓不少人表示「吃到飽喝到飽，大家都開心」，推薦沒有靈感的人可以選擇Buffet作為尾牙春酒餐廳的「安全牌」。

另外，表演、抽獎等活動也是尾牙的一大重點，因此提前確認餐廳「硬體設備是否完整」也十分重要。討論區中有相關籌辦經驗的網友就熱心分享可留意的事項，例如無線麥克風建議要有2-3支、也要確認舞台負重，有表演或唱跳活動時才安全。

而若有影片或音樂要播放時，也應向場地方詢問投影機、投影螢幕的規格與大小，以免活動當天才發現有問題導致「開天窗」。

另一方面，餐廳內「有無獨立包廂空間」以及場地的「空間格局與大小」也是挑選的重點要素，不少網友在請益有關尾牙餐廳的推薦選項時，都會說明「希望有包廂」、「隔音要好」，認為「坐在包廂盡情歡樂，不怕吵到別人」，有獨立的聚餐空間較能避免打擾到其他顧客，同時也更不易被他人影響。

而除了問清該場地能容納多少人外，也有人提出「場地方正、有舞台尤佳」、「有空間，可以讓我們玩小遊戲」等，指出場地格局同樣會影響到活動是否能順利舉辦。

選擇尾牙或春酒的餐廳時，真的隱藏著許多容易被忽略的眉眉角角需要注意，看完以上網友分享的考量要點後，你是否對聚餐場地的挑選更有想法了呢？其實不只是尾牙與春酒，在進行一些中小型餐敘時，這些技巧也十分實用！讓我們一起運用這些「小撇步」，讓令人期待的聚餐都能順利舉行吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「尾牙／春酒餐廳挑選要素」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/17~2023/12/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw