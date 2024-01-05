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張震、倪妮被拍到了？兩人同框精品廣告 化身一日CP

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI發表最新Gucci Valigeria系列形象廣告，並邀請張震、倪妮一同入鏡拍攝。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI發表最新Gucci Valigeria系列形象廣告，並邀請張震、倪妮一同入鏡拍攝。圖／GUCCI提供（合成圖）

旅行的樂趣不總是在終點，更有過程中的迷途、分歧，甚至是天氣、穿著造型或小事，都將成為日後的珍貴記憶。以旅行箱包為原點的GUCCI今日發表最新Gucci Valigeria系列，邀請品牌大使張震和倪妮入鏡拍攝，更在創意總監Sabato de Sarno的策劃下，一窺旅行中驚喜、生動的熱情每一片刻。

由於名人的機場時尚穿搭已然成為時尚焦點，最新Gucci Valigeria系列嘗試模擬明星名人通過海關、搭上電扶梯快速行進間的生動姿態，像是戴上紅色膠框墨鏡的倪妮手上有著多款GUCCI行李箱袋並與張震擦肩而過，另一畫面中的張震則一身紅色毛衣搭配牛仔褲，以袋掛箱的1+1組合，輕巧活力；最終兩人似乎在出關時會合，倪妮輕快的身影更讓人看到她隨身的Jackie 1961小包與橘色細節的GG老花紋飾登機箱，讓人好生羨慕、也開始規劃著下一趟的出遊行程。

Gucci Valigeria系列下的Gucci Savoy系列運用了雙G紋飾、綠紅綠或藍紅藍尼龍織帶、條紋等各種裝飾元素，推出軟箱、硬箱兩種設計。其中硬箱系列既是旅行中的收納工具，疊加靜置還將成為家中的裝置藝術，每個Gucci Savoy系列硬箱都經工匠繁複的手工組裝、鑲嵌、縫合，並發展出在行李箱、登機箱之外的帽盒、盥洗包與珠寶盒；軟箱則在細節結合了螢光色彩，像是亮橘、螢光粉、黃、藍色的皮革飾邊、手柄、鑰匙扣，透過細節將個人風格外顯，神采煥發、因而踏上全新的精彩征途。

在最新發表的Gucci Valigeria系列形象廣告中，張震化身旅人，展開在候機室、機場通道的風格探險。圖／GUCCI提供
在最新發表的Gucci Valigeria系列形象廣告中，張震化身旅人，展開在候機室、機場通道的風格探險。圖／GUCCI提供
Gucci savoy行李袋，綠紅綠Web尼龍織帶裝飾，價格電洽。圖／GUCCI提供
Gucci savoy行李袋，綠紅綠Web尼龍織帶裝飾，價格電洽。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria硬殼行李箱是旅行的質感道具，在家中疊加擺設又可化為裝置藝術。圖／GUCCI提供
Gucci Valigeria硬殼行李箱是旅行的質感道具，在家中疊加擺設又可化為裝置藝術。圖／GUCCI提供
Gucci Savoy系列結合雙G紋飾、綠紅綠或藍紅藍尼龍織帶、條紋等各種元素，風格多變。圖／GUCCI提供
Gucci Savoy系列結合雙G紋飾、綠紅綠或藍紅藍尼龍織帶、條紋等各種元素，風格多變。圖／GUCCI提供
每個Gucci Savoy行李硬箱從組裝、鑲嵌、縫製，皆高度仰賴工匠人手。圖／GUCCI提供（合成圖）
每個Gucci Savoy行李硬箱從組裝、鑲嵌、縫製，皆高度仰賴工匠人手。圖／GUCCI提供（合成圖）
Gucci savoy中型行李箱，GG印花、藍色皮革飾邊，價格電洽。圖／GUCCI提供
Gucci savoy中型行李箱，GG印花、藍色皮革飾邊，價格電洽。圖／GUCCI提供

Gucci 行李箱

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