張震、倪妮被拍到了？兩人同框精品廣告 化身一日CP
旅行的樂趣不總是在終點，更有過程中的迷途、分歧，甚至是天氣、穿著造型或小事，都將成為日後的珍貴記憶。以旅行箱包為原點的GUCCI今日發表最新Gucci Valigeria系列，邀請品牌大使張震和倪妮入鏡拍攝，更在創意總監Sabato de Sarno的策劃下，一窺旅行中驚喜、生動的熱情每一片刻。
由於名人的機場時尚穿搭已然成為時尚焦點，最新Gucci Valigeria系列嘗試模擬明星名人通過海關、搭上電扶梯快速行進間的生動姿態，像是戴上紅色膠框墨鏡的倪妮手上有著多款GUCCI行李箱袋並與張震擦肩而過，另一畫面中的張震則一身紅色毛衣搭配牛仔褲，以袋掛箱的1+1組合，輕巧活力；最終兩人似乎在出關時會合，倪妮輕快的身影更讓人看到她隨身的Jackie 1961小包與橘色細節的GG老花紋飾登機箱，讓人好生羨慕、也開始規劃著下一趟的出遊行程。
Gucci Valigeria系列下的Gucci Savoy系列運用了雙G紋飾、綠紅綠或藍紅藍尼龍織帶、條紋等各種裝飾元素，推出軟箱、硬箱兩種設計。其中硬箱系列既是旅行中的收納工具，疊加靜置還將成為家中的裝置藝術，每個Gucci Savoy系列硬箱都經工匠繁複的手工組裝、鑲嵌、縫合，並發展出在行李箱、登機箱之外的帽盒、盥洗包與珠寶盒；軟箱則在細節結合了螢光色彩，像是亮橘、螢光粉、黃、藍色的皮革飾邊、手柄、鑰匙扣，透過細節將個人風格外顯，神采煥發、因而踏上全新的精彩征途。
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