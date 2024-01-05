張震、倪妮被拍到了？兩人同框精品廣告 化身一日CP

旅行的樂趣不總是在終點，更有過程中的迷途、分歧，甚至是天氣、穿著造型或小事，都將成為日後的珍貴記憶。以旅行箱包為原點的GUCCI今日發表最新Gucci Valigeria系列，邀請品牌大使張震和倪妮入鏡拍攝，更在創意總監Sabato de Sarno的策劃下，一窺旅行中驚喜、生動的熱情每一片刻。

由於名人的機場時尚穿搭已然成為時尚焦點，最新Gucci Valigeria系列嘗試模擬明星名人通過海關、搭上電扶梯快速行進間的生動姿態，像是戴上紅色膠框墨鏡的倪妮手上有著多款GUCCI行李箱袋並與張震擦肩而過，另一畫面中的張震則一身紅色毛衣搭配牛仔褲，以袋掛箱的1+1組合，輕巧活力；最終兩人似乎在出關時會合，倪妮輕快的身影更讓人看到她隨身的Jackie 1961小包與橘色細節的GG老花紋飾登機箱，讓人好生羨慕、也開始規劃著下一趟的出遊行程。