Prada發表2024春夏形象廣告 活出真切一日

隨著新一年的開季,時尚品牌Prada發表了2024春夏形象廣告「Days of Prada」,在攝影師Willy Vanderperre掌鏡下,以Prada創意總監Miuccia Prada與Raf Simons於2023年九月舉辦的大秀為靈感,化為一次風格的群像描繪、聚焦也宏觀。

無論是男裝形象廣告或女裝形象廣告,集合式的影像展示了模特兒與服裝的獨特氣質,也是Prada對2024春夏時尚的綜合想像。男裝形象廣告由分別來自英格蘭、美國、澳洲的男演員Harris Dickinson、Kelvin Harrison Jr.與Troye Sivan擔綱,女裝形象廣告則有約40位模特兒共同演繹;在攝影師Willy Vanderperre的鏡頭下,半身或全身、黑白或彩色的肖像照構建成多元的風格速寫,她(他)們宛如重現時尚秀中的靜態定格,而當影像形成聚落的同時則又還原了伸展台上的行進隊伍,更有對時裝周、時尚產業的綜觀投射。