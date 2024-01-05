毛孩專用「牛舌禮盒」！乾杯推12款年菜組 加碼送牛排
過年就要大口吃肉！乾杯集團旗下的「乾杯超市」，今年藉由日本A5和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等肉品組合，搭配出12款年菜組，並區分為年菜溫馨箱組合、年菜奢華禮盒、年菜旗艦豪禮等3大系列。除此之外，乾杯甚至還推出以「牛舌」製成的寵物禮盒，讓家中的毛小孩也能吃年菜。
以自家圍爐年菜為設計主軸的「年菜溫馨箱」系列，最多可享48折起優惠。主打款「特選A5和牛沙朗肋眼 鍋物超值箱」內含日本A5和牛的沙朗、肋眼等3款部位，並有搭配經典涮涮鍋或壽喜燒湯頭，適合5～6人一同暖心圍爐，每套原價9,135元，優惠價4,388元。「老乾杯 特選A5和牛雙牛排燒肉箱」則是包含A5和牛特選牛排2片，搭配A5和牛燒烤片，還有椒鹽與燒肉醬可供提味，可供4～5人共享，每套原價8,205元，優惠價4,388元。
「年菜奢華禮盒」、「年菜旗艦豪禮」系列，則是針對年節贈禮所設計。主打款「牛排6入禮盒」，提供有A5和牛、MBS8+澳洲和牛牛排等不同肉品選擇，並提供專屬禮盒包裝，每套3,999元起。
除此之外，乾杯超市也提供燒肉醬牛肉乾、乾杯x麻辣45麻辣乾碟牛肉乾等多款常溫禮盒。2月5日前購買任1款禮盒，即贈乾杯角切牛肉咖哩，價值230元，限量188組。針對家中毛小孩，設計「毛孩乾杯-龍來乾杯老饕牛舌禮盒」，內含有牛舌肉條、牛舌凍乾等品項，原價1,554元，特價999元。1月18日前訂購年菜禮盒，購買現貨贈日本A5和牛兩款部位、預購贈日本A5和牛牛排或日本A5和牛牛五花。消費滿額，再贈日本A5和牛牛排，滿18,888再贈「乾杯輕奢品味燒肉禮盒」，價值4,059元。其他還有回購券、加購優惠等不同方案。
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