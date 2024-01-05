毛孩專用「牛舌禮盒」！乾杯推12款年菜組　加碼送牛排

過年就要大口吃肉！乾杯集團旗下的「乾杯超市」，今年藉由日本A5和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬等肉品組合，搭配出12款年菜組，並區分為年菜溫馨箱組合、年菜奢華禮盒、年菜旗艦豪禮等3大系列。除此之外，乾杯甚至還推出以「牛舌」製成的寵物禮盒，讓家中的毛小孩也能吃年菜。

以自家圍爐年菜為設計主軸的「年菜溫馨箱」系列，最多可享48折起優惠。主打款「特選A5和牛沙朗肋眼 鍋物超值箱」內含日本A5和牛的沙朗、肋眼等3款部位，並有搭配經典涮涮鍋或壽喜燒湯頭，適合5～6人一同暖心圍爐，每套原價9,135元，優惠價4,388元。「老乾杯 特選A5和牛雙牛排燒肉箱」則是包含A5和牛特選牛排2片，搭配A5和牛燒烤片，還有椒鹽與燒肉醬可供提味，可供4～5人共享，每套原價8,205元，優惠價4,388元。

「年菜奢華禮盒」、「年菜旗艦豪禮」系列，則是針對年節贈禮所設計。主打款「牛排6入禮盒」，提供有A5和牛、MBS8+澳洲和牛牛排等不同肉品選擇，並提供專屬禮盒包裝，每套3,999元起。