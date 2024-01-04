快訊

不滿年終僅2.3個月 高鐵工會喊「4個月才合理」：罷工準備好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍年好好Chill一下！愛丁頓集團新春限定酒禮首發

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「裸鑽雪莉．現在龍來Chill龍年新春限定禮盒」建議售價950元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「裸鑽雪莉．現在龍來Chill龍年新春限定禮盒」建議售價950元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆新年是家人朋友團聚的時節，也是送禮表達心意的最佳時刻，台灣愛丁頓集團旗下高原騎士、裸鑽雪莉、格蘭路思、威雀，推出多款限定禮盒，每款禮盒皆展現了對匠心獨具與獨特品味的極致追求。

「格蘭路思WMC單一麥芽威士忌」以100%頂級初次雪莉桶釀造，包裝為應景的春節喜慶紅，是年節送禮的絕佳選擇。近年因威士忌原酒的稀缺性與收藏價值提升，未來格蘭路思WMC將全球性逐步退場，喜愛WMC的老饕們可以透過2024年路思迎新春方案，購買3瓶格蘭路思WMC單一麥芽威士忌，另外加贈格蘭路思迷你酒一組（ WMC 100 ml*2、18年100 ml*1）購買收藏。

擁有兩百年歷史的威雀蘇格蘭威士忌，以「威雀現身，絕對加氛」的品牌形象，為各個歡慶場合「加氛」。今年威雀特別推出春節限量禮盒組，內含一瓶大容量威士忌（1.5L或1.75L），並贈送同款精緻的50ml迷你酒兩瓶，成為新春歡聚場合不可或缺的小「雀」幸。

高原騎士今年推出台灣獨家龍年新春限量禮盒，以金龍吉祥象徵的12年與15年兩款全新包裝禮盒，突出奧克尼群島雄偉景色及著名的石楠花特色，並以插畫生動呈現。兩款禮盒分別附贈探險風格的戶外露營收納側袋及三角架組合，十足展現高原騎士勇於挑戰的傳奇精神。

做為世界50最佳酒吧官方合作夥伴的裸鑽雪莉，今年推出2024「裸鑽雪莉．現在龍來Chill龍年新春限定禮盒」，內含裸鑽雪莉700ml乙瓶、裸鑽雪莉50ml迷你酒乙瓶。限定禮盒內附有獨家裸鑽騷兒居家調酒酒譜QR code，為春節長假提供豐富的威士忌品飲饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「高原騎士15年台灣限定新春禮盒」內含露營三角架乙個，建議售價2,830元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士15年台灣限定新春禮盒」內含露營三角架乙個，建議售價2,830元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭路思WMC單一麥芽威士忌」建議售價1,740元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭路思WMC單一麥芽威士忌」建議售價1,740元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士12年台灣限定新春禮盒」內含露營收納側袋乙個，建議售價1,350元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「高原騎士12年台灣限定新春禮盒」內含露營收納側袋乙個，建議售價1,350元。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》3大亮點搶先揭密 首次攜手全台4大知名永續實踐酒吧 1月24日前週末限定登場 尊享雪莉王者的不凡風采

賀瓏當面邀請上節目「我會準備您最愛的威士忌」 吳欣盈大笑指名要這支

麥卡倫臻彩系列 繽紛色彩舌尖起舞

格蘭菲迪全新高年份Archive系列 首發雪莉單桶預購中

相關新聞

米其林星級侯布雄新春禮盒 早鳥享95折優惠

迎接即將到來的2024年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de...

德威航空重啟仁川台中航線 一週7班天天送客遊台中

台中市政府拓展韓國仁川航線連下三城！繼大韓航空、韓亞航空陸續開航之後，德威航空今(4)日也重啟仁川飛航台中的定期化航線，...

傳說中的高訂富豪 天后Jolin不是代言人也享專屬訂製

說到全台最有名的高級訂製服富翁，絕對是備受時尚大牌喜愛的流行音樂天后蔡依林了。日前蔡依林於湖南衛視跨年晚會上演出，就穿上...

情人節對戒暗藏秘密 DE BEERS鑽石如愛情只有你知我知

De Beers珠寶一直是永恆愛情的象徵。在2024年情人節前夕，設計中性摩登的De Beers RVL系列推出多款珠寶...

舒淇女神下凡了 Bottega Veneta龍年推薦包鞋感性開春

隨著中國農曆的甲辰龍年即將來到，精品品牌Bottega Veneta發表了由品牌大使舒淇主演的農曆新年短片《新年的第一道...

momo瞄準毛孩經濟 寵物品牌數破千、家電銷售年增近70%

毛孩經濟正旺，富邦媒（8454）旗下momo購物網寵物商品銷售連年增長，2023年繳出雙位數成長佳績，又以寵物家電、寵物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。