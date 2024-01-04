龍年好好Chill一下！愛丁頓集團新春限定酒禮首發

農曆新年是家人朋友團聚的時節，也是送禮表達心意的最佳時刻，台灣愛丁頓集團旗下高原騎士、裸鑽雪莉、格蘭路思、威雀，推出多款限定禮盒，每款禮盒皆展現了對匠心獨具與獨特品味的極致追求。

「格蘭路思WMC單一麥芽威士忌」以100%頂級初次雪莉桶釀造，包裝為應景的春節喜慶紅，是年節送禮的絕佳選擇。近年因威士忌原酒的稀缺性與收藏價值提升，未來格蘭路思WMC將全球性逐步退場，喜愛WMC的老饕們可以透過2024年路思迎新春方案，購買3瓶格蘭路思WMC單一麥芽威士忌，另外加贈格蘭路思迷你酒一組（ WMC 100 ml*2、18年100 ml*1）購買收藏。

擁有兩百年歷史的威雀蘇格蘭威士忌，以「威雀現身，絕對加氛」的品牌形象，為各個歡慶場合「加氛」。今年威雀特別推出春節限量禮盒組，內含一瓶大容量威士忌（1.5L或1.75L），並贈送同款精緻的50ml迷你酒兩瓶，成為新春歡聚場合不可或缺的小「雀」幸。

高原騎士今年推出台灣獨家龍年新春限量禮盒，以金龍吉祥象徵的12年與15年兩款全新包裝禮盒，突出奧克尼群島雄偉景色及著名的石楠花特色，並以插畫生動呈現。兩款禮盒分別附贈探險風格的戶外露營收納側袋及三角架組合，十足展現高原騎士勇於挑戰的傳奇精神。

做為世界50最佳酒吧官方合作夥伴的裸鑽雪莉，今年推出2024「裸鑽雪莉．現在龍來Chill龍年新春限定禮盒」，內含裸鑽雪莉700ml乙瓶、裸鑽雪莉50ml迷你酒乙瓶。限定禮盒內附有獨家裸鑽騷兒居家調酒酒譜QR code，為春節長假提供豐富的威士忌品飲饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康