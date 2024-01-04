快訊

遭瘋傳「控訴周杰倫出軌」造假圖 昆凌正式發聲闢謠

阿嬤發現嚇到腿軟！30歲男下半身赤裸坐趴在家中廁所亡 初判死因出爐

強震後「台灣搜救隊」登日網熱搜 岸田指暫不接受海外援助挨批

米其林星級侯布雄新春禮盒 早鳥享95折優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「侯布雄新年禮籃組」售價8,900元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「侯布雄新年禮籃組」售價8,900元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接即將到來的2024年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）推出5款簡約時尚的法式年節禮盒，以澎湃熱賣的點心組合及紅色喜氣洋洋的寓意，送禮自用兩相宜。新年禮盒取貨時間為1月8日起至2月14日，所有商品需7日前預訂；除酒禮盒外，即日起至1月15日前預購新年禮盒並完成付款，享95折優惠。

這次新春禮盒包括多項新口味點心，如咖哩起司格西尼、海苔山葵沙布雷、百香巧克力脆球、鐵觀音瑪德蓮，及法式水果軟糖，口味甜鹹交織，美味滿分。今年新春禮盒價格帶依舊寬廣，涵蓋不同預算的送禮需求。

最入門的「法式風情禮盒」，由百香巧克力脆球、海苔山葵沙布雷、法式水果軟糖、檸檬瑪德蓮組成，售價830元。「新年典藏禮盒」包括有桂花金萱茶、帕瑪森沙布雷、芝麻沙布雷、法式水果軟糖、百香巧克力脆球、檸檬瑪德蓮、咖哩起司格西尼、桂花金萱茶，售價1,720元。

「新年團圓禮盒」有帕瑪森沙布雷、芝麻沙布雷、法式水果軟糖、百香巧克力脆球、檸檬瑪德蓮、咖哩起司格西尼、海苔山葵沙布雷、佛羅倫丁、甜酥棒、卡雷多爾圓餅、覆盆子果醬、桂花金萱茶、貴腐甜白酒，售價3,930元。

「新年酒禮組」包括Edouard Duval香檳與Chateau Saint-Benoit Montagne Saint Emilion紅酒，原價5,380元，優惠價3,980元。最豪華的「侯布雄新年禮籃組」，採用精緻華美的皮革禮籃包裝，集結百香巧克力脆球、白巧克力脆球（長） 、松露格西尼（長） 、咖哩起司格西尼、檸檬瑪德蓮、鐵觀音瑪德蓮、海苔山葵沙布雷、費南雪、佛羅倫丁、卡雷多爾圓餅、橘片巧克力、法式水果軟糖、桂花金萱茶、侯布雄精選橄欖油（西班牙進口）、Edouard Duval香檳與Chateau Saint-Benoit Montagne Saint Emilion紅酒，售價8,900元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「法式風情禮盒 」售價830元。圖／侯布雄提供
「法式風情禮盒 」售價830元。圖／侯布雄提供
「新年典藏禮盒」售價1,720元。圖／侯布雄提供
「新年典藏禮盒」售價1,720元。圖／侯布雄提供
「新年團圓禮盒」售價3,930元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「新年團圓禮盒」售價3,930元。圖／侯布雄提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點

延伸閱讀

超典雅雙層木製新年禮盒 虹夕諾雅谷關結合在地味首發

鬍子爺爺「東方美人茶泡芙」開賣！卡士達蘋果派回歸

日本咖哩為何愛配「白白的那個」？ 不只好吃還有一功效

超划算！喝頂級下午茶 送價值5千元的白金級護膚券

相關新聞

台北最難訂麻辣鍋！「詹記」進軍西門町 開幕時間曝光了

才在去年12月底發布「藏頭詩」、暗示即將去西門町開設新據點的「詹記麻辣火鍋」，在1月4日又公佈新店徵才資訊，其中也透露新...

米其林星級侯布雄新春禮盒 早鳥享95折優惠

迎接即將到來的2024年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de...

德威航空重啟仁川台中航線 一週7班天天送客遊台中

台中市政府拓展韓國仁川航線連下三城！繼大韓航空、韓亞航空陸續開航之後，德威航空今(4)日也重啟仁川飛航台中的定期化航線，...

傳說中的高訂富豪 天后Jolin不是代言人也享專屬訂製

說到全台最有名的高級訂製服富翁，絕對是備受時尚大牌喜愛的流行音樂天后蔡依林了。日前蔡依林於湖南衛視跨年晚會上演出，就穿上...

情人節對戒暗藏秘密 DE BEERS鑽石如愛情只有你知我知

De Beers珠寶一直是永恆愛情的象徵。在2024年情人節前夕，設計中性摩登的De Beers RVL系列推出多款珠寶...

舒淇女神下凡了 Bottega Veneta龍年推薦包鞋感性開春

隨著中國農曆的甲辰龍年即將來到，精品品牌Bottega Veneta發表了由品牌大使舒淇主演的農曆新年短片《新年的第一道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。