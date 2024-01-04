米其林星級侯布雄新春禮盒 早鳥享95折優惠

迎接即將到來的2024年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點（SALON DE THE /LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）推出5款簡約時尚的法式年節禮盒，以澎湃熱賣的點心組合及紅色喜氣洋洋的寓意，送禮自用兩相宜。新年禮盒取貨時間為1月8日起至2月14日，所有商品需7日前預訂；除酒禮盒外，即日起至1月15日前預購新年禮盒並完成付款，享95折優惠。

這次新春禮盒包括多項新口味點心，如咖哩起司格西尼、海苔山葵沙布雷、百香巧克力脆球、鐵觀音瑪德蓮，及法式水果軟糖，口味甜鹹交織，美味滿分。今年新春禮盒價格帶依舊寬廣，涵蓋不同預算的送禮需求。

最入門的「法式風情禮盒」，由百香巧克力脆球、海苔山葵沙布雷、法式水果軟糖、檸檬瑪德蓮組成，售價830元。「新年典藏禮盒」包括有桂花金萱茶、帕瑪森沙布雷、芝麻沙布雷、法式水果軟糖、百香巧克力脆球、檸檬瑪德蓮、咖哩起司格西尼、桂花金萱茶，售價1,720元。

「新年團圓禮盒」有帕瑪森沙布雷、芝麻沙布雷、法式水果軟糖、百香巧克力脆球、檸檬瑪德蓮、咖哩起司格西尼、海苔山葵沙布雷、佛羅倫丁、甜酥棒、卡雷多爾圓餅、覆盆子果醬、桂花金萱茶、貴腐甜白酒，售價3,930元。

「新年酒禮組」包括Edouard Duval香檳與Chateau Saint-Benoit Montagne Saint Emilion紅酒，原價5,380元，優惠價3,980元。最豪華的「侯布雄新年禮籃組」，採用精緻華美的皮革禮籃包裝，集結百香巧克力脆球、白巧克力脆球（長） 、松露格西尼（長） 、咖哩起司格西尼、檸檬瑪德蓮、鐵觀音瑪德蓮、海苔山葵沙布雷、費南雪、佛羅倫丁、卡雷多爾圓餅、橘片巧克力、法式水果軟糖、桂花金萱茶、侯布雄精選橄欖油（西班牙進口）、Edouard Duval香檳與Chateau Saint-Benoit Montagne Saint Emilion紅酒，售價8,900元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康