舒淇女神下凡了 Bottega Veneta龍年推薦包鞋感性開春
隨著中國農曆的甲辰龍年即將來到，精品品牌Bottega Veneta發表了由品牌大使舒淇主演的農曆新年短片《新年的第一道光》， 透過多段詩意、與光影關聯的動態影像，展現出凝視新年、旅行與相聚的珍貴時光。
影片的開始聚焦在一處夜光閃耀的城市建築，舒淇手持一只Bottega Veneta的黑色gemelli包款，身穿紅色連身裙裝與黑夾克。她輕快地走在街上並穿越了門廊，最後站上頂樓迎向日出，也像迎接了新一天與新一年、滿懷希望。原來在香港攝影師Ken Ngan的鏡頭與專屬配樂中，五只短影片構成了一個完整敘事：人們在城市、海濱、山頭的不同場景中相伴， 主題不僅是團聚，「新年的第一道光」更是人與人間的情感之光，和煦溫暖、一路相伴。
短片中Bottega Veneta並透過模特兒的穿戴推薦2024龍年商品，包含Andiamo包款、Sardine包款、Orbit運動鞋，以及裝飾龍尾提把的Jodie包。其中無分性別的Orbit運動鞋本季推出多款明亮配色，無論是檸檬黃、正紅搭配粉紫或火紅搭配亮黃款式，輕快接軌近年大熱的運動慢跑風。龍的意象也被巧妙簡化，在Intrecciato編織皮革托特包上以黃綠相間的色彩，呈現了一只數位感強烈的8 bit彩龍，對比鮮明。
紅白相間的新款Sardine包則在邊緣處加上編織抽繩，行走時的搖曳更添多了一份民俗風格，另一款Jodie編織皮革手提包則在細節藏入玩心：鋸齒狀的外緣宛如小龍尾巴、稜角分明，隨手提取小包時更像神龍擺尾，進而為2024新年、活力開春。
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