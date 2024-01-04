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德威航空今重啟仁川台中航線 每天有班次接送南韓客遊台中
台中市政府拓展韓國仁川航線連下三城，德威航空今天重啟仁川飛航台中的定期化航線，今天下午滿載189名旅客的首班機飛抵台中國際機場，市府觀光旅遊局到場辦理迎賓活動，致贈台中在地伴手禮及迎賓禮包，迎接搭乘首班機到台中的韓國遊客。
台中市觀旅局長陳美秀表示，相對於目前韓國已邁入寒冷的冬季，台中氣候舒適宜人，南來北往的地理位置優越，還有彩虹眷村、國家歌劇院、高美濕地等必訪熱門景點，又有獨具特色的美食餐廳、夜市小吃文化，觀光資源豐富，是近期台中在韓國遊客心目中備受青睞的主要原因。
去年12月大韓航空、韓亞航空陸續開航，今天德威航空復航再次開出紅盤，首班機搭乘率高達100%，且自由行旅客比例高達6成，突顯台中在韓國旅客心中是便利友善的城市，未來透過「仁川-台中」航線開通，盼讓台中觀光產業受益，使台中、韓國雙方觀光有更深層交流。
台中市政府積極拓展國際航線，搶攻韓國觀光市場，疫後赴韓國參加「亞太城市旅遊振興機構(TPO)2023年總會」及「2022釜山國際旅展」等，推廣台中多元旅遊魅力。另為歡迎國際旅客，台中國際機場的迎賓禮包活動自12月10日開始至今，不到一個月，已發送逾2000份，反應熱烈。
德威航空「仁川-台中」航線，冬季航班每天各一班往返，以737-800執飛，現在已在德威航空官網(https://www.twayair.com/)售票，民眾可上網查詢。
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