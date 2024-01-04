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HOKA插旗東區打造首間獨立專賣店 搶先開賣限定潮流鞋款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為了讓更多消費者體驗到完整產品，代理HOKA的星裕國際，決心走出自有平台與百貨門市，插旗東區商圈，打造在台第一家獨立門市。圖／HOKA提供
為了讓更多消費者體驗到完整產品，代理HOKA的星裕國際，決心走出自有平台與百貨門市，插旗東區商圈，打造在台第一家獨立門市。圖／HOKA提供

對比NikeadidasPUMA而言，由超馬選手成立的HOKA在台知名度不算高，卻默默地因為鞋款好穿、好走，締造出銷售佳績。而為了讓更多消費者體驗到完整產品，代理HOKA的星裕國際，決心走出自有平台與百貨門市，插旗東區商圈，打造在台第一家獨立門市，呈現最齊全裝備、限量商品販售，並提供客製化運動專業服務。

在諸多競爭品牌紛紛把主要門市移往西區時，HOKA卻選擇進駐東區，原因在於定位中高價位的他們，相中的是該商圈消費者實力。同時品牌知名度在較年輕族群中不高，貿然進軍西區不一定有勝算，因此首家獨立門市在考量之後，選擇落腳東區更能打開市場佔有率，也符合HOKA產品印象，沒有搶眼外型，卻因為實穿腳感，受到不只是跑者的歡迎。HOKA全新忠孝大安門市，引進SafeSize 3D足測機，30秒內即可獲得完整的足型分析結果，能精準對應出最適合鞋款；同時還在店正中央打造環狀LED，搭配無動力跑步機提供沉浸式跑步體驗。除了消費體驗之外，HOKA還將於忠孝大安門市上市搶手的Ora Prim戶外恢復拖鞋，未來也會不定期推出獨賣限定鞋款。

HOKA全新忠孝大安門市還在店正中央打造環狀LED，搭配無動力跑步機提供沉浸式跑步體驗。圖／HOKA提供
HOKA全新忠孝大安門市還在店正中央打造環狀LED，搭配無動力跑步機提供沉浸式跑步體驗。圖／HOKA提供

提到慢跑鞋產品，ASICS在專業跑者心中也再有一席之地，如同近期推出的GEL-NIMBUS 26緩震跑鞋，就受到馬拉松發燒友的熱烈討論。原因無它，因為這雙鞋採用全新HYBRID ASICSGRIP大底，兼顧抓地耐用性與步伐轉換順暢性。為增加舒適度，還搭配工程針織鞋面和進階網眼結構，並改善中足貼合度，提升整體透氣性與親膚性。後腳內置式PureGEL亞瑟膠，比傳統材質更輕且更柔軟65%，提供更舒適觸地腳感。

HOKA忠孝大安門市上市搶手的Ora Prim戶外恢復拖鞋，未來也會不定期推出獨賣限定鞋款。圖／HOKA提供
HOKA忠孝大安門市上市搶手的Ora Prim戶外恢復拖鞋，未來也會不定期推出獨賣限定鞋款。圖／HOKA提供

ASICS頂級緩震型GEL-NIMBUS 26鞋款，4,980元。圖／ASICS提供
ASICS頂級緩震型GEL-NIMBUS 26鞋款，4,980元。圖／ASICS提供

東區 馬拉松 消費者 Nike adidas PUMA

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