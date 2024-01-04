發展遲緩通報創新高 第一社福、全聯呼籲「零錢捐」助早療兒

據衛福部統計，2022年幼兒發展遲緩通報量突破3萬件，創下新高。第一社福基金會、全聯福利中心攜手推出「弱勢早療兒童助學計畫」募款活動，全聯現場也率先捐出「1000萬點福利點數」（等同現金100萬），愛心大使張鈞甯也鼓勵大家到全聯消費時，順手零錢捐、PXPay點數或線上捐款，幫助第一社福服務更多遲緩兒。

全聯「愛從1開始」今年再度攜手第一社福基金會。全聯行銷部協理劉鴻徵指出，全聯零錢捐2023年總募得金額突破2千萬，其中PXPay點數捐募得福利點數約3千萬點，相當於300萬元，此次「弱勢早療兒童助學計畫」，鼓勵民眾在日常消費之餘，也能投下手邊零錢，或用手機PXPay捐出福利點數，一起支持「愛從1開始·1塊點亮微光」。

第一社福基金會說，偏鄉資源相對少於城市，家庭組成多半是隔代教養，這讓孩子遲緩問題有時無法在早療黃金期被發現，有鑒於去年第一社福的早療教保員開著行動玩具車、帶著充氣城堡，跟著全聯行動超市車的腳步，駛入早療資源相對缺少的花蓮靜埔、嘉義隙頂等地，進行相關宣導、幼兒發展篩檢、教養諮詢等。今年新路線將前往新竹、屏東偏鄉地區，盼不漏接所有需要翻轉機會的孩子。