4款壽司＋烏龍麵！壽司郎「下午茶套餐」限平日吃得到

下午時段想要吃點東西又怕吃太多嗎？來自日本的「壽司郎」自即日起，特別針對下午時段，推出「下午茶套餐組合」，一次就能吃到4種口味的壽司與烏龍麵，為午後時光帶來輕鬆的滿足。

壽司郎所推出的「下午茶套餐」，僅限週一至週五的14:00～16:30期間供應。每組套餐內含「麵衣烏龍麵」，以及包含鮪魚、生鮭魚、玉子、赤蝦等4種口味的壽司各1貫，減輕份量負擔又能一次品嚐到多種明星商品，每套170元，僅限內用。