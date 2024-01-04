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4款壽司+烏龍麵 壽司郎「下午茶套餐」限平日吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎推出平日限定的「下午茶組合」，內含4款壽司與麵衣烏龍麵，每套170元。
壽司郎推出平日限定的「下午茶組合」，內含4款壽司與麵衣烏龍麵，每套170元。

下午時段想要吃點東西又怕吃太多嗎？來自日本的「壽司郎」自即日起，特別針對下午時段，推出「下午茶套餐組合」，一次就能吃到4種口味的壽司與烏龍麵，為午後時光帶來輕鬆的滿足。

壽司郎所推出的「下午茶套餐」，僅限週一至週五的14:00～16:30期間供應。每組套餐內含「麵衣烏龍麵」，以及包含鮪魚、生鮭魚、玉子、赤蝦等4種口味的壽司各1貫，減輕份量負擔又能一次品嚐到多種明星商品，每套170元，僅限內用。

除了推出下午茶套餐外，壽司郎近期也推出連續3波的「間諜家家酒」的聯名集點活動。活動期間內消費300元可獲得1點，集4點即可獲得「間諜家家酒2024桌曆」；1月2日起，憑6點就可獲得「壽司郎×間諜家家酒 醬料碟」1個，共有2種款式，全台限量18,000個。1月9日起，預計即將再推出「壽司郎×間諜家家酒 小提包」，集滿10點就可兌換，全台限量9,000個，換完為止。

壽司郎目前推出第二波集點活動，消費300即可兌換1點，集滿6點可換「
壽司郎目前推出第二波集點活動，消費300即可兌換1點，集滿6點可換「

壽司郎 烏龍麵 下午茶

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