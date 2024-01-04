2024年度代表色「柔和桃」 讓居家寢具帶來愉悅溫馨感
邁入2024年，日前國際色彩權威PANTONE，公布2024年度代表色為「柔和桃（Peach Fuzz）」，以充滿溫暖、愉悅與活力的粉橘桃色調，為2024年帶來柔和且溫馨的色彩，而居家品牌也跟上這波柔和桃風潮，指出該色系特別適合運用在居家中，包括寢具也能換上類似顏色，為家中帶來寧靜且愉悅的幸福感。
義大利原裝進口，Mirabello的WEET BOUQUET數位印染床組，呼應整體復古與溫暖感色調，以荷花薔薇、法國薔薇、地榆玫瑰等花朵，結合黃薔薇，整體呈現出蜜桃粉色，彷彿來到義大利南方的鄉村，帶來平靜感。
VALERON則引進ENORA數位印染床組，該印花來源為墨西哥知名畫家芙烈達卡蘿，以頭上花朵裝飾與紅色為基礎，結合蜜桃色背景，帶有奔放的紅色與金色，充滿濃烈色彩與超現實的風格，為生命點燃熱情。
Abyss則有進口的ROSY埃及棉腳踏墊，採用頂級的埃及Giza長纖棉，呈現出蓬鬆的觸感，結合粉桃色與金蔥絲線的光澤，華麗又精緻，讓居家風格多點奢華感。
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