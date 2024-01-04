快訊

公職最後一名上榜、被分發至離島...他曝意外現況 網嘆：運氣是真的

有所堅持？韓國瑜「新北藍白合示範區」陪李有宜車掃 沒做這件事

2024年首罰！新光銀前理財主管挪用客戶2,211萬款項 金管會罰800萬

2024年度代表色「柔和桃」 讓居家寢具帶來愉悅溫馨感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
VALERON原裝進口ENORA數位印染床組／21,800元，特價85折。圖／日比家族提供
VALERON原裝進口ENORA數位印染床組／21,800元，特價85折。圖／日比家族提供

邁入2024年，日前國際色彩權威PANTONE，公布2024年度代表色為「柔和桃（Peach Fuzz）」，以充滿溫暖、愉悅與活力的粉橘桃色調，為2024年帶來柔和且溫馨的色彩，而居家品牌也跟上這波柔和桃風潮，指出該色系特別適合運用在居家中，包括寢具也能換上類似顏色，為家中帶來寧靜且愉悅的幸福感。

義大利原裝進口，Mirabello的WEET BOUQUET數位印染床組，呼應整體復古與溫暖感色調，以荷花薔薇、法國薔薇、地榆玫瑰等花朵，結合黃薔薇，整體呈現出蜜桃粉色，彷彿來到義大利南方的鄉村，帶來平靜感。

VALERON則引進ENORA數位印染床組，該印花來源為墨西哥知名畫家芙烈達卡蘿，以頭上花朵裝飾與紅色為基礎，結合蜜桃色背景，帶有奔放的紅色與金色，充滿濃烈色彩與超現實的風格，為生命點燃熱情。

Abyss則有進口的ROSY埃及棉腳踏墊，採用頂級的埃及Giza長纖棉，呈現出蓬鬆的觸感，結合粉桃色與金蔥絲線的光澤，華麗又精緻，讓居家風格多點奢華感。

2024年度代表色為「柔和桃（Peach Fuzz）」。圖／日比家族提供
2024年度代表色為「柔和桃（Peach Fuzz）」。圖／日比家族提供
Mirabello 義大利原裝進口 SWEET BOUQUET數位印染床組／26,800元，特價85折。圖／日比家族提供
Mirabello 義大利原裝進口 SWEET BOUQUET數位印染床組／26,800元，特價85折。圖／日比家族提供
Abyss原裝進口ROSY 埃及棉腳踏墊／28,800元，特價8折。圖／日比家族提供
Abyss原裝進口ROSY 埃及棉腳踏墊／28,800元，特價8折。圖／日比家族提供

延伸閱讀

氣溫低冷吱吱…棉被怎麼蓋都不暖？專家提醒檢查5點很重要

發熱感覺很短暫！醫師警告2種取暖方式會要人命 不會更溫暖

離職員工不滿前東家 憤而搬走房仲店長的9盆花遭起訴

「就是愛龍！」娃娃機店成目標 他偷哥吉拉與黑薔薇龍警追回

相關新聞

台北最難訂麻辣鍋！「詹記」進軍西門町 開幕時間曝光了

才在去年12月底發布「藏頭詩」、暗示即將去西門町開設新據點的「詹記麻辣火鍋」，在1月4日又公佈新店徵才資訊，其中也透露新...

蔡依珊氣質站台法式精品 牛奶糖色、櫻花粉限定預購展

法國精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita舉辦了「Candy Clouds期間限定藝術展」，展覽除還原...

搶送禮商機！Nespresso推出「晨耀新春開運咖啡禮盒」

充滿團聚氛圍的農曆新年即將到來，搶攻送禮商機，Nespresso開運咖啡禮盒驚喜送外，人氣Pierre Hermé 星耀...

4款壽司+烏龍麵 壽司郎「下午茶套餐」限平日吃得到

下午時段想要吃點東西又怕吃太多嗎？來自日本的「壽司郎」自即日起，特別針對下午時段，推出「下午茶套餐組合」，一次就能吃到4...

G-SHOCK攜手人氣設計師 打造限量公仔與腕表組 後勢看好能不入手嗎？

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK為了慶祝台北東區店邁入第10個年頭，於是由台灣團隊策劃，邀請在地知名玩具設計師羅賓唐（Robin Tang）歷時一年，共同創作出限定聯名腕表與公仔組合，全台限量100組。除此之外，1月5日起至1月21日於G-SHOCK台北東區店，還將舉辦聯名羅賓唐遊樂園特展，粉絲只要於活動期間到店觀展即可獲得獨家貼紙一張。

萊爾富引進超商獨家「RECA福氣春聯丸」！指定春節禮盒早鳥限時優惠2件9折

再過一個多月就是農曆春節假期，萊爾富門市即日起至2月20日推出「2024賀歲送禮．迎新春」專刊，精心規劃人氣肖像、海苔禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。