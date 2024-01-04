7-ELEVEN限時6天推「好運龍來開心價」5大優惠與服務！還有6款限量「好運龍來隨取卡」

開心迎新、福龍迎祥，7-ELEVEN整合線上線下平台資源，滿足消費者提早採買年貨需求，逾6,800家7-ELEVEN門市自1月10日至1月15日限時6天推出「好運龍來開心價活動」，祭出5大超值驚喜優惠與服務，包含「12大品類指定商品可享2件7.9折、4件7.5折」、「持9大支付工具結帳滿額立折10%回饋」、「單筆滿千送好禮4選1」、「限時4天當筆加購暢銷商品買2送2」、「擴大與6大宮廟推保證回饋10%隨取卡」；線上則藉由「i預購」推出「好運龍來～除舊佈新」活動，嚴選好運福袋、年菜、春節禮盒、除舊佈新換3C家電等類別下單最高享12%OPEN POINT點數回饋，且消費不限金額、天天免運。

7-ELEVEN門市1月10日至1月15日推出「好運龍來開心價活動」5大優惠與服務，其中自1月12日至1月15日限時4天加碼祭出當筆消費即可加價購指定商品買2送2，推薦優惠單品包含CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY PEARL珍珠奶茶、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國熊津玉米鬚茶等。

宮廟祈福求好運為每年新春必爭商機，7-ELEVEN「好運龍來開心價活動」超前布局，今年擴大祈福經濟，攜手雲林朝天宮、鹿港天后宮、苗栗白沙屯、屏東東隆宮、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮，推出6款「好運龍來隨取卡」，單張售價1,000元，買卡即贈100元加碼購物金（使用期限至2月29日），保證回饋達10%，每張好運龍來隨取卡皆可於全台7-ELEVEN購物結帳使用（菸、服務型商品除外），還能隨身祈福求好運，總計限量發售12萬張，整套蒐藏還可接龍為「龍好運龍發財」完整的吉祥話，且每款皆加贈春聯小貼紙，吉祥應景又能省荷包，1月10日起限量開賣，售完為止。

7-ELEVEN「好運龍來開心價活動」限時6天購買春節禮盒任2件7.9折，熱門日本進口禮盒如「東京砂糖奶油樹夾心脆餅14入禮盒」、「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」、「日本紅帽子12種紅盒精緻餅乾禮盒」也有加入優惠；小7集點卡精選知名百貨專櫃英國dyson手持無線吸塵器、法國LEXON氣氛燈&迷你音樂膠囊藍牙喇叭、belkin迪士尼磁吸行動電源、頭戴式兒童無線耳機、KINYO暖冬家電、IRIS氣旋式超輕量無線手持吸塵器、德國BRAUN百靈手持式攪拌棒等多元小家電，快閃購／集點最低下殺3.9折起。攜手8大人氣肖像推出的2024年開運金喜福袋1月10日凌晨0點起於門市開賣，同時上午11點起開賣OPEN POINT APP限定野獸國、膳魔師、瑞仕鑽石鍋超值精品福袋，均可搭配指定支付工具結帳滿千折百活動，還能參加「小7集點卡－福袋集點GO活動」，增加獲得陸、海、空上千萬旅遊大獎得獎機會。