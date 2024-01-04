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王陽明、蔡詩芸根本公費談戀愛 合體拍PALLADIUM大片 互相告白放閃沒極限

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
王陽明跟蔡詩芸在今年一開始更合體拍攝了法國時尚品牌PALLADIUM新品形象大片，互動超甜蜜，根本讓人覺得他們是拿公費談戀愛。圖／摘自youtube
王陽明跟蔡詩芸在今年一開始更合體拍攝了法國時尚品牌PALLADIUM新品形象大片，互動超甜蜜，根本讓人覺得他們是拿公費談戀愛。圖／摘自youtube

王陽明Sunny、蔡詩芸Dizzy Dizzo這對銀色夫妻，去年年底才剛慶祝結婚8周年，還同步在社群上釋出擁吻短影音，破除外界對於他們感情的疑慮。沒想到王陽明跟蔡詩芸在今年一開始更合體拍攝了法國時尚品牌PALLADIUM新品形象大片，互動超甜蜜，讓人覺得他們根本是拿公費談戀愛。

從PALLDIUM曝光的形象短片中，就能看到他們除了化身最潮情侶檔之外，蔡詩芸還難得展現小女人的一面，依偎在王陽明身上，眼神充滿粉紅泡泡。而合體一同為品牌詮釋新品時，蔡詩芸更獨家跟udnstyle提到王陽明在鏡頭下的表現「覺得很帥啊很專業，因為認真的男人最帥」；同時對方也不吝惜給予讚美，表示「對我來說，Dizzy扮演了非常多的角色，在每一個角色上都非常的稱職，我替她感到非常的驕傲」。對照他們所拍攝的形象大片，即使潮流感十足，也不難感受到兩人之間的甜蜜感情，王陽明更透露「我們真的好久沒有一起為品牌同框拍攝廣告，這次感覺很舒適不像在工作」。

除了頻頻放閃的美照之外，其實這也是蔡詩芸二度與PALLADIUM合作，相較於上一次拍攝為戶外風格，此次則結合都市氛圍，她說「拍照還包含了米其林的科技聯名款（鞋），所以整體風格很酷」。而蔡詩芸提到的米其林科技聯名款，正巧也是王陽明的最愛，「因為我非常喜歡車子，所以這最能代表我」。

蔡詩芸詮釋PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡LOGO短袖T恤1,790元和工裝口袋短褲1,990元。圖／PALLADIUM提供
蔡詩芸詮釋PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡LOGO短袖T恤1,790元和工裝口袋短褲1,990元。圖／PALLADIUM提供

而對於此次PALLADIUM的全新PAMPA X TECH第四代米其林科技聯名靴、橘標防水OFF-GRID LO LTH輪胎潮鞋與新年膠囊系列服飾，王陽明搶先體驗之後覺得「選用色系都是大家蠻喜歡的大地色，在任何場合都蠻適合，也不一定侷限於要去戶外才能穿搭」。蔡詩芸則推薦女孩可入手中國結設計的外套，三種色系都好看，而且搭配高筒鞋設計，不論配短褲或長褲都能駕馭，「像女生有時候不想太中性的話，可以露一些腿，就可以平衡一點」。

王陽明演繹PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元與可調節寬鬆棉質長褲2,590元。圖／PALLADIUM提供
王陽明演繹PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元與可調節寬鬆棉質長褲2,590元。圖／PALLADIUM提供

蔡詩芸詮釋PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元與可調節寬鬆棉質長褲2,590元。圖／PALLADIUM提供
蔡詩芸詮釋PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元與可調節寬鬆棉質長褲2,590元。圖／PALLADIUM提供

王陽明演繹PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元、可調節寬鬆棉質長褲2,590元與橘標防水OFF-GRID LO LTH輪胎潮鞋。圖／PALLADIUM提供
王陽明演繹PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽長袖T恤2,990元、可調節寬鬆棉質長褲2,590元與橘標防水OFF-GRID LO LTH輪胎潮鞋。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水OFF-GRID LO LTH輪胎潮鞋，搭載最新一代快速綁帶系統，3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水OFF-GRID LO LTH輪胎潮鞋，搭載最新一代快速綁帶系統，3,980元。圖／PALLADIUM提供

蔡詩芸最推薦的PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套，3,990元。圖／PALLADIUM提供
蔡詩芸最推薦的PALLADIUM新年膠囊系列中國結刺繡外套，3,990元。圖／PALLADIUM提供

王陽明最推薦的PALLADIUM PAMPA X TECH第四代米其林科技聯名系列靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供
王陽明最推薦的PALLADIUM PAMPA X TECH第四代米其林科技聯名系列靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供

米其林 品牌 王陽明 蔡詩芸

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