小怪獸龍好可愛！Dior x Otani Workshop潮流膠囊系列

Dior在男裝創意總監Kim Jones引領下，聯手在日本陶瓷界引領風潮的獨特當代雕塑家Otani，於龍年即將到來之際，發表全新獨家Dior Otani Workshop膠囊男裝系列。此聯名系列以一隻由知名陶藝家創作的「Steated Monster」為靈感發想的綠色小怪獸為主角，洋溢歡樂氣息與能量。

在這個獨特的膠囊系列中，小怪獸「Steated Monster」以碩大的身影呈現於於毛衣、短袖T恤、飛行夾克上，亦同時出沒於新款的B33高筒運動鞋上，呼應Dior 2024年春季男裝的休閒精神。