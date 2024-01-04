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小怪獸龍好可愛！Dior x Otani Workshop潮流膠囊系列
Dior在男裝創意總監Kim Jones引領下，聯手在日本陶瓷界引領風潮的獨特當代雕塑家Otani，於龍年即將到來之際，發表全新獨家Dior Otani Workshop膠囊男裝系列。此聯名系列以一隻由知名陶藝家創作的「Steated Monster」為靈感發想的綠色小怪獸為主角，洋溢歡樂氣息與能量。
在這個獨特的膠囊系列中，小怪獸「Steated Monster」以碩大的身影呈現於於毛衣、短袖T恤、飛行夾克上，亦同時出沒於新款的B33高筒運動鞋上，呼應Dior 2024年春季男裝的休閒精神。
此充滿魅力的小怪獸圖案還出現於寬版丹寧上衣，也出現於Dior Oblique緹花帆布上，映襯著酒紅與粉紅色彩，更點綴於優雅的針織衫上，彰顯Dior品牌活力。經過重新詮釋的Dior標誌則出現在連帽T恤與小包款，CHRISTIAN DIOR COUTURE的補丁巧思亦裝飾著寬褲，而被迪奧先生視為「生命色彩」的紅色也染上設計，呼應著品牌的的歷史。
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