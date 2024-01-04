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碳有價元年上路！全家便利商店首間「碳中和實驗店」達陣　年底完成全店溫室氣體盤查

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今天（1月4日）宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，正式成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今天（1月4日）宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，正式成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖／全家便利商店提供

2024碳有價時代來臨，全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今天（1月4日）宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，正式成為全台第一家「碳中和便利商店」，後續將借鏡該店盤查流程，於今年底早於法規完成全國逾4,200店溫室氣體盤查。

資誠《2023全球消費者洞察報告》指出，「永續」成為影響消費者購物決策的重要指標，而「全家」長期探索「便利永續你也＋1」的新解方，早於2019年與臺北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，廣邀消費者從購物體驗「碳有價生活」、消費負碳專區商品即可獲碳權，更再將通路影響力擴展至企業員工，於去年11月起攜手全盈+PAY獨創的「碳資產帳戶」沙盒測試服務，號召300名「全家」集團員工參與台南平豐店碳中和計畫，凡購買店舖「友善食光」鮮食、指定碳足跡商品、借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，即可於獲得由全盈支付提供的碳權至個人帳戶中，助攻台南平豐店達陣、成為全台第一家「碳中和便利商店」。

全家便利商店經營發展部吳信賢部長表示，因應今年碳有價時代來臨與中長期2050淨零碳排政策，「全家」做為最貼近生活的消費通路，從「實體店碳中和實驗」、「消費者碳權教育」兩路並進、探索因應。在實體店碳中和實驗部份，透過全國首家「碳中和便利商店」台南平豐店的認證過程，逐步瞭解碳盤查、碳權購買與抵銷等流程，進而擬定後續碳管理計畫及減碳方案，可視為「全家」響應淨零碳排的縮小型測試實驗；透過此次寶貴經驗，有助加速碳盤查流程，預計於今年底將早於法規，提早完成全國店鋪之溫室氣體盤查。

「消費者碳權教育」部份，為鼓勵消費者養成綠色購物習慣、進而體驗「碳有價生活」，​「全家」將店舖化身環境教育場域，2019年起與國立臺北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，只要購買「負碳商品專區」商品即可獲得碳權、進而兌換「全家」購物金，堪稱台灣碳權交易應用雛形；「負碳便利商店」目前已拓點至三峽地區8店鋪，並有近2,000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。

為擴大通路影響力，「全家」更於去年底攜手集團旗下電子支付品牌全盈+PAY，號召300名集團員工，使用全盈+PAY於2023年11月推出的「碳資產帳戶」沙盒服務，參與員工只要使用全盈+PAY於「全家」4,200家店舖購買「友善食光」鮮食商品、指定碳標籤商品如新纖麥土司、FMC古早味紅茶等，或借用循環杯、自備環保杯便可獲贈碳權從50g到600g不等，集員工之綠色消費力，用以抵銷台南平豐店之碳排量、也成功助攻達成單店碳中和目標。全盈+PAY之「碳資產帳戶」，為全台獨創之綠色金融服務，提供企業碳中和新解方，讓每位企業員工都能成為企業淨零永續的推手。

為減少一次性廢棄物產生，由「全家」與社創組織環海淨塑召集成立的「永續循環杯跨產業大聯盟」已達1,500處借還據點，其中「全家」單一通路一個月即可減少近1萬個一次性紙杯使用。今天更宣布減廢再+1，自1月1日起正式導入「循環杯蓋」，邀請消費者透過「循環杯＋循環杯蓋」完整借用，做到零廢棄目標，更以便利開放體系，讓消費者可體驗於不同產業店點「甲店借、乙店還」的便利環保服務，讓生活更無痕。即日起至3月19日，於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠。

由全家便利商店與社創組織環海淨塑召集成立，全台第一個跨通路、跨業別的「永續循環杯大聯盟」，宣布於元旦法規上路後全面導入「循環杯蓋」，打造每一杯飲品從上蓋到杯身都可全循環、零廢棄的綠色體驗。圖／全家便利商店提供
由全家便利商店與社創組織環海淨塑召集成立，全台第一個跨通路、跨業別的「永續循環杯大聯盟」，宣布於元旦法規上路後全面導入「循環杯蓋」，打造每一杯飲品從上蓋到杯身都可全循環、零廢棄的綠色體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，正式成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，正式成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖／全家便利商店提供
為擴大通路影響力，全家便利商店攜手集團旗下電子支付品牌全盈+PAY，運用其獨創「碳資產帳戶」沙盒服務，助攻達成單店碳中和目標。圖／全家便利商店提供
為擴大通路影響力，全家便利商店攜手集團旗下電子支付品牌全盈+PAY，運用其獨創「碳資產帳戶」沙盒服務，助攻達成單店碳中和目標。圖／全家便利商店提供
全家便利商店運用全盈+PAY「碳資產帳戶」沙盒服務，參與用戶只要使用全盈+PAY於「全家」購買進行指定綠色消費行為，便可獲得個人碳資產。圖／全家便利商店提供
全家便利商店運用全盈+PAY「碳資產帳戶」沙盒服務，參與用戶只要使用全盈+PAY於「全家」購買進行指定綠色消費行為，便可獲得個人碳資產。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2019年起與國立臺北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，目前已拓點至三峽地區共8店鋪，並有近2,000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2019年起與國立臺北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，目前已拓點至三峽地區共8店鋪，並有近2,000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。圖／全家便利商店提供
為減少一次性廢棄物產生，由全家便利商店與社創組織環海淨塑召集成立的「永續循環杯跨產業大聯盟」已達1,500處借還據點，並於1月1日正式導入「循環杯蓋」。圖／全家便利商店提供
為減少一次性廢棄物產生，由全家便利商店與社創組織環海淨塑召集成立的「永續循環杯跨產業大聯盟」已達1,500處借還據點，並於1月1日正式導入「循環杯蓋」。圖／全家便利商店提供
全盈+PAY「碳資產帳戶」服務，參與用戶僅需於全家便利商店店舖購買指定碳足跡商品、借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，即可獲得個人碳資產。圖／全家便利商店提供
全盈+PAY「碳資產帳戶」服務，參與用戶僅需於全家便利商店店舖購買指定碳足跡商品、借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，即可獲得個人碳資產。圖／全家便利商店提供

消費者 便利商店 台南

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