快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

101獨家！全球限量500只瑞士金表 左右撇子都能選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藍、白色調為主的浪琴台北101名品店，將獨家販售品牌全新Master系列GMT限量腕表。圖／Longines提供
藍、白色調為主的浪琴台北101名品店，將獨家販售品牌全新Master系列GMT限量腕表。圖／Longines提供

能同時理解兩個不同城市時間的「GMT」功能，常是雲端商務客的實用之選。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為旗下「巨擘系列」推出限量的GMT兩地時區腕表，除了將為全球限量，更將在品牌台北101名品店少量開賣。

即便智慧型手機已擁有龐大的生活資訊，但由機械零件組成、可顯示家鄉和第二地時間的GMT功能，卻總能聯繫起當下與遠方、自己與心愛之人，在實用外更有浪漫思維。新款巨擘系列（Master）兩地時區腕表維持了該系列古典的線條輪廓，並在40毫米的面盤中，以柳葉形指針、立體的金質羅馬時標以指示時間。

其中黑色的GMT指針將可通過簡易調校，快速設定成第二城市的時區，並與面盤、表殼的金色視覺帶來顯著分別。具抗磁功能矽游絲的L844.5自動上鍊機芯，並擁有72小時動力儲存，一旦周五下班前為機芯補充足夠動能，將可持續運行至下周一的上班日。值得玩味的是，以黃金或玫瑰金打造的表款不僅各限量500只，其中黃金款為常見的右冠、玫瑰金款則為少見的左冠形式，表款都將搭配無煙煤灰色鱷魚皮表帶與同款的K金固定表扣，底蓋還將鐫刻One of 500字樣，強調全球限量500只，訂價皆為50萬4900元。

而如果喜愛兩地時間這項功能，康斯登（Frederique Constant）則有一只精鋼PVD玫瑰金的Classics GMT腕表，透過紅色GMT指針與簡潔的24小時制阿拉伯數字時標，帶出明快現代風格，雷達（RADO）的庫克船長系列Over-Pole世界時區腕表，則是以37毫米的中性尺寸結合世界時區表圈，可以比對方式得知其他城市時區的正確時間，同樣直觀便利；歐米茄（OMEGA）的海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師43毫米天文台表表款同樣具備世界時區表圈，再加上精密的同軸擒縱大師天文台機芯與150米防水性能，輕鬆前往世界的任一城市，讓人海陸兩棲、自由翱翔。

浪琴推出Master巨擘系列GMT腕表，玫瑰金、黃金各限量500只，並僅在浪琴台北101名品店販售。圖／Longines提供
浪琴推出Master巨擘系列GMT腕表，玫瑰金、黃金各限量500只，並僅在浪琴台北101名品店販售。圖／Longines提供
Longines巨擘系列GMT兩地時區腕表，黃金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、兩地時區、限量500只，50萬4900元。圖／Longines提供
Longines巨擘系列GMT兩地時區腕表，黃金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、兩地時區、限量500只，50萬4900元。圖／Longines提供
透明底蓋中將可欣賞具備矽游絲的L844.5自動上鍊機芯。圖／Longines提供
透明底蓋中將可欣賞具備矽游絲的L844.5自動上鍊機芯。圖／Longines提供
RADO雷達表Captain Cook庫克船長系列Over-Pole世界時區限量表，精鋼、37毫米、手上鍊機芯、時間顯示、世界時區顯示，74300元。圖／RADO提供
RADO雷達表Captain Cook庫克船長系列Over-Pole世界時區限量表，精鋼、37毫米、手上鍊機芯、時間顯示、世界時區顯示，74300元。圖／RADO提供
Frederique Constant，精鋼PVD玫瑰金，42毫米，自動上鍊機芯、時間顯示、兩地時間，78000元。圖／Frederique Constant提供
Frederique Constant，精鋼PVD玫瑰金，42毫米，自動上鍊機芯、時間顯示、兩地時間，78000元。圖／Frederique Constant提供
OMEGA海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師43毫米天文台腕表，精鋼表殼、陶瓷表圈，8938自動上鍊同軸擒縱機芯，36萬2000元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師43毫米天文台腕表，精鋼表殼、陶瓷表圈，8938自動上鍊同軸擒縱機芯，36萬2000元。圖／OMEGA提供

時區 腕表 羅馬

延伸閱讀

早買早享受？勞力士、帝舵24開春即調價「漲」聲響起

海瑞溫斯頓、江詩丹頓龍年珠寶表 內斂或柔美各展神韻

復刻設計、琺瑯面盤 SEIKO重現百年經典腕表 注定要成搶手貨

G-SHOCK點亮你的潮流風格 腕表結合復古錄音帶色彩就是有話題

相關新聞

碳有價元年上路！全家便利商店首間「碳中和實驗店」達陣　年底完成全店溫室氣體盤查

2024碳有價時代來臨，全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今天（1月4日）宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和...

陳立農演出最新形象！BOSS龍年系列書法龍帥又時髦

慶祝即將到來的農曆新年佳節，BOSS攜手著名小說家、書法藝術家馮唐，打造以傳統書法為靈感的龍年限定系列，並由出生於千禧龍...

101獨家！全球限量500只瑞士金表 左右撇子都能選

能同時理解兩個不同城市時間的「GMT」功能，常是雲端商務客的實用之選。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為旗下「巨擘系...

台北最難訂麻辣鍋！「詹記」進軍西門町 開幕時間曝光了

才在去年12月底發布「藏頭詩」、暗示即將去西門町開設新據點的「詹記麻辣火鍋」，在1月4日又公佈新店徵才資訊，其中也透露新...

粉色控要抓狂了！SK-II青春露限量版有粉色小狐狸萌Q

粉色控要瘋狂啦！SK-II最知名的青春露，再度與Maison Kitsuné，推出全新的限量版青春露粉紅瓶，整瓶青春露變...

佛跳牆只要599元！全聯、大潤發百款平價年菜澎湃上桌

農曆新年倒數1個月，年菜訂好了沒？想要輕鬆又實惠張羅一桌澎湃年菜，走一趟全聯、大潤發就搞定！搶攻2024龍年年菜商機，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。