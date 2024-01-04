101獨家！全球限量500只瑞士金表 左右撇子都能選

能同時理解兩個不同城市時間的「GMT」功能，常是雲端商務客的實用之選。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為旗下「巨擘系列」推出限量的GMT兩地時區腕表，除了將為全球限量，更將在品牌台北101名品店少量開賣。

即便智慧型手機已擁有龐大的生活資訊，但由機械零件組成、可顯示家鄉和第二地時間的GMT功能，卻總能聯繫起當下與遠方、自己與心愛之人，在實用外更有浪漫思維。新款巨擘系列（Master）兩地時區腕表維持了該系列古典的線條輪廓，並在40毫米的面盤中，以柳葉形指針、立體的金質羅馬時標以指示時間。

其中黑色的GMT指針將可通過簡易調校，快速設定成第二城市的時區，並與面盤、表殼的金色視覺帶來顯著分別。具抗磁功能矽游絲的L844.5自動上鍊機芯，並擁有72小時動力儲存，一旦周五下班前為機芯補充足夠動能，將可持續運行至下周一的上班日。值得玩味的是，以黃金或玫瑰金打造的表款不僅各限量500只，其中黃金款為常見的右冠、玫瑰金款則為少見的左冠形式，表款都將搭配無煙煤灰色鱷魚皮表帶與同款的K金固定表扣，底蓋還將鐫刻One of 500字樣，強調全球限量500只，訂價皆為50萬4900元。