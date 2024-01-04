101獨家！全球限量500只瑞士金表 左右撇子都能選
能同時理解兩個不同城市時間的「GMT」功能，常是雲端商務客的實用之選。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為旗下「巨擘系列」推出限量的GMT兩地時區腕表，除了將為全球限量，更將在品牌台北101名品店少量開賣。
即便智慧型手機已擁有龐大的生活資訊，但由機械零件組成、可顯示家鄉和第二地時間的GMT功能，卻總能聯繫起當下與遠方、自己與心愛之人，在實用外更有浪漫思維。新款巨擘系列（Master）兩地時區腕表維持了該系列古典的線條輪廓，並在40毫米的面盤中，以柳葉形指針、立體的金質羅馬時標以指示時間。
其中黑色的GMT指針將可通過簡易調校，快速設定成第二城市的時區，並與面盤、表殼的金色視覺帶來顯著分別。具抗磁功能矽游絲的L844.5自動上鍊機芯，並擁有72小時動力儲存，一旦周五下班前為機芯補充足夠動能，將可持續運行至下周一的上班日。值得玩味的是，以黃金或玫瑰金打造的表款不僅各限量500只，其中黃金款為常見的右冠、玫瑰金款則為少見的左冠形式，表款都將搭配無煙煤灰色鱷魚皮表帶與同款的K金固定表扣，底蓋還將鐫刻One of 500字樣，強調全球限量500只，訂價皆為50萬4900元。
而如果喜愛兩地時間這項功能，康斯登（Frederique Constant）則有一只精鋼PVD玫瑰金的Classics GMT腕表，透過紅色GMT指針與簡潔的24小時制阿拉伯數字時標，帶出明快現代風格，雷達（RADO）的庫克船長系列Over-Pole世界時區腕表，則是以37毫米的中性尺寸結合世界時區表圈，可以比對方式得知其他城市時區的正確時間，同樣直觀便利；歐米茄（OMEGA）的海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師43毫米天文台表表款同樣具備世界時區表圈，再加上精密的同軸擒縱大師天文台機芯與150米防水性能，輕鬆前往世界的任一城市，讓人海陸兩棲、自由翱翔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言