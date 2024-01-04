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台北最難訂麻辣鍋！「詹記」進軍西門町 開幕時間曝光了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「詹記麻辣火鍋」是台北高人氣的麻辣火鍋店。圖／本事空間製作所提供
「詹記麻辣火鍋」是台北高人氣的麻辣火鍋店。圖／本事空間製作所提供

才在去年12月底發布「藏頭詩」、暗示即將去西門町開設新據點的「詹記麻辣火鍋」，在1月4日又公佈新店徵才資訊，其中也透露新店預計在今年3～4月間開幕。對於詹記的粉絲來說，未來也多了一個吃鍋的新去處。

詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，店內的鴨血、豆腐等食材為招牌的明星商品，許多名人也都是座上賓客。詹記目前在大台北共有新莊總店、敦化店等門店，用餐時段總都是一位難求，成為台北最難訂的火鍋店之一。

2023年12月底時，詹記於官方臉書發布一首121字的藏頭詩，經粉絲快速破解後，解讀出「明年在西門町開新店囉」的訊息，立刻引起粉絲們的期待。詹記本次又再公佈西門店徵才資訊，其中就包含預告將在今年3～4月開幕，也令消費者期待。

不僅是詹記，其他包括王品的全新韓式燒肉品牌「金咕」、築間旗下的日式燒肉「绘馬別邸」、來自韓國的「江陵阿嬤」等多個餐飲品牌，亦都在近期進駐西門町商圈，都讓西門町的餐飲變得更加豐富。

西門町 火鍋 品牌

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