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陳偉霆詮釋限定服裝形象廣告 舉手投足散發成熟男人味！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
38歲的港星陳偉霆已從過去的俊帥「小生」形象，轉變成肌肉男星；健身有成的他更在日前開設大型健身工作室，自己當老闆更是最好代言人。圖／摘自微博、Golden Goose提供
38歲的港星陳偉霆已從過去的俊帥「小生」形象，轉變成肌肉男星；健身有成的他更在日前開設大型健身工作室，自己當老闆更是最好代言人。圖／摘自微博、Golden Goose提供

今年38歲的港星陳偉霆已從過去的俊帥「小生」形象，轉變成肌肉男星；健身有成的他更在日前開設大型健身工作室，自己當老闆更是最好代言人。除此之外，陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力，讓粉絲感受另一面貌。

因應中華新年將到來，鞋履品牌Golden Goose也推出龍年限定系列單品，以東方傳統文化中象徵力量、富貴、好運和成功的龍元素為設計特色，同時糅合中性色調和柔和桃色，配色的靈感來自色彩鮮明的祥雲。而其中限定鞋履，更推出推出兩種款式，限量版Ball Star和Super-Star鞋履，裝飾Golden Goose經典星星圖案和柔和桃色鞋尾，且都融入象徵性圖案元素，如龍、錦鯉、喜鵲和交錯的梅花及荷花。因此形象廣告就邀請代言人陳偉霆來演繹，短片中品牌透過光影變化，以及紙雕藝術家溫秋雯打造的精美燈籠為背景，來襯托出他的帥氣。

陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供
陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供

同樣是應景的龍年設計，CONVERSE從傳統文化中提取靈感，融合龍鱗、龍紋等傳統等元素，加入全新鞋款與服裝設計中，推出龍年星運主題系列單品。為符合品牌定位，還邀請了台灣滑板好手柯家恩參與形象照拍攝，藉由他來演繹像是男款棕色落肩夾克，有著驁龍追星刺繡圖案拼貼點綴星運，搭配可拆卸羊毛絨領，兼顧保暖的同時更可自由切換風格。以及One Star Pro和All Star鞋，利用米色鞋面搭配新年紅品牌標識，搭配特別設計龍鱗樣式鞋帶，金屬龍頭裝飾等細節，呼應新年氛圍。

陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供
陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供

陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供
陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供

陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供
陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力。圖／Golden Goose提供

同樣是應景的龍年設計，CONVERSE推出龍年星運主題系列單品，為符合品牌定位，還邀請了台灣滑板好手柯家恩參與形象照拍攝。圖／Converse提供
同樣是應景的龍年設計，CONVERSE推出龍年星運主題系列單品，為符合品牌定位，還邀請了台灣滑板好手柯家恩參與形象照拍攝。圖／Converse提供

Golden Goose龍年限定限量版Ball Star和Super-Star鞋履，裝飾Golden Goose經典星星圖案和柔和桃色鞋尾，且都融入象徵性圖案元素。圖／Golden Goose提供
Golden Goose龍年限定限量版Ball Star和Super-Star鞋履，裝飾Golden Goose經典星星圖案和柔和桃色鞋尾，且都融入象徵性圖案元素。圖／Golden Goose提供

CONVERSE龍年星運主題系列One Star Pro運動鞋，翻毛鞋面拼接多處龍紋設計，龍追星圖案鞋舌襯裡與鞋墊。圖／Converse提供
CONVERSE龍年星運主題系列One Star Pro運動鞋，翻毛鞋面拼接多處龍紋設計，龍追星圖案鞋舌襯裡與鞋墊。圖／Converse提供

CONVERSE龍年星運主題系列星運龍須Chuck 70運動鞋，霧面龍鱗感提花鞋面，雙色系帶繞鞋身設計。圖／Converse提供
CONVERSE龍年星運主題系列星運龍須Chuck 70運動鞋，霧面龍鱗感提花鞋面，雙色系帶繞鞋身設計。圖／Converse提供

品牌 健身 陳偉霆

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