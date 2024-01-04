名廚林泉監製的年節風味！用復古電玩打造烏魚子蛋捲禮盒

由國際名廚林泉（Richie Lin）領軍的MMHG湘樂餐飲集團 （MUME Hospitality Group）旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年跟上Y2K 風潮，以「復古電玩遊戲」為主題，推出三款「福氣龍來新年蛋捲禮盒」；此外，去年首度推出便銷售一空的人氣組合「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，今年也捲土重來。以上禮盒即日起於TASTE by MMHG官網開放預購，售完為止。除大宗訂購優惠外， 1月15日前訂購「福氣龍來新年蛋捲禮盒」、1月6日前訂購「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，均可享早鳥價88折優惠。

「福氣蛋捲」禮盒以冠軍烏魚子打造奢侈海味，售價1,280元；1月15日前訂購早鳥價1,126元。圖／TASTE by MMHG提供

三款「福氣龍來新年蛋捲禮盒」當中的「福氣蛋捲」禮盒，以冠軍烏魚子打造奢侈海味，烏魚子蛋捲每口都能嚐到濃郁蛋香以及烏魚子的鮮美甘醇，其中包含烏魚子口味蛋捲8包，共16入，售價1,280元。除了烏魚子蛋捲外，更攜手精品茶館「萃釅 AINSI THÉ」研發新款紅茶蛋捲，「雙喜蛋捲」禮盒包含烏魚子及紅茶蛋捲各4包，共16入，售價990元；「茶選蛋捲」禮盒則包含紅茶蛋捲4包，共8入，再搭配阿里山烏龍茶6包，售價780元

「茶選蛋捲」禮盒包含紅茶蛋捲與阿里山烏龍茶，售價780元；1月15日前訂購早鳥價686元。圖／TASTE by MMHG提供

在包裝方面則跳脫傳統禮盒，以復古電玩遊戲為主軸，模擬出復古紅白遊戲機模糊、不夠清晰的畫面。三款蛋捲禮盒選用烏魚粉與淺米橘的質感配色，除繪製出像素化風格的品牌標誌角色「福氣龍」與「蛋捲」，為了祝福大家在新的一年都能「福氣龍來」，更在禮盒內藏入「龍年好運DOUBLE 福氣 MAX」刮刮卡，凡購買蛋捲禮盒即有機會刮中MMHG湘樂餐飲集團旗下餐廳 fumée星級燒鳥餐廳套餐兩客（價值5,000元）、米其林指南泰式餐廳baan Taipei雙人套餐餐券（價值1,800元），或是TASTE by MMHG 官網商品抵用券等多項好禮。

「龍年好運DOUBLE 福氣 MAX」刮刮卡提供豐富大獎。圖／TASTE by MMHG提供

此外，林泉團隊特別將賀年最具代表性的「蘿蔔糕」進行口味研發，結合海陸滋韻推出「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，內含「煙燻湖南臘肉蘿蔔糕700g/1入」與「港式秘製XO醬蘿蔔糕700g/1入」。嚴選南門市場70年臘肉舖與師傅秘製XO醬，調和鮮明清香的白蘿蔔與米漿，每一口都吃得到海潮鮮香與傳統臘肉的豐富滋味。搭配風格大膽且新穎的抽拉設計，外盒手感溫潤傳遞出品牌質感，不僅送禮體面大方，更是味蕾及視覺的雙重饗宴。