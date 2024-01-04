快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名廚林泉監製的年節風味！用復古電玩打造烏魚子蛋捲禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
TASTE by MMHG以「復古電玩遊戲」為主題，推出「福氣龍來新年蛋捲禮盒」。圖／TASTE by MMHG提供
TASTE by MMHG以「復古電玩遊戲」為主題，推出「福氣龍來新年蛋捲禮盒」。圖／TASTE by MMHG提供

由國際名廚林泉（Richie Lin）領軍的MMHG湘樂餐飲集團 （MUME Hospitality Group）旗下電商品牌「TASTE by MMHG」，今年跟上Y2K 風潮，以「復古電玩遊戲」為主題，推出三款「福氣龍來新年蛋捲禮盒」；此外，去年首度推出便銷售一空的人氣組合「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，今年也捲土重來。以上禮盒即日起於TASTE by MMHG官網開放預購，售完為止。除大宗訂購優惠外， 1月15日前訂購「福氣龍來新年蛋捲禮盒」、1月6日前訂購「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，均可享早鳥價88折優惠。

「福氣蛋捲」禮盒以冠軍烏魚子打造奢侈海味，售價1,280元；1月15日前訂購早鳥價1,126元。圖／TASTE by MMHG提供
「福氣蛋捲」禮盒以冠軍烏魚子打造奢侈海味，售價1,280元；1月15日前訂購早鳥價1,126元。圖／TASTE by MMHG提供

三款「福氣龍來新年蛋捲禮盒」當中的「福氣蛋捲」禮盒，以冠軍烏魚子打造奢侈海味，烏魚子蛋捲每口都能嚐到濃郁蛋香以及烏魚子的鮮美甘醇，其中包含烏魚子口味蛋捲8包，共16入，售價1,280元。除了烏魚子蛋捲外，更攜手精品茶館「萃釅 AINSI THÉ」研發新款紅茶蛋捲，「雙喜蛋捲」禮盒包含烏魚子及紅茶蛋捲各4包，共16入，售價990元；「茶選蛋捲」禮盒則包含紅茶蛋捲4包，共8入，再搭配阿里山烏龍茶6包，售價780元

「茶選蛋捲」禮盒包含紅茶蛋捲與阿里山烏龍茶，售價780元；1月15日前訂購早鳥價686元。圖／TASTE by MMHG提供
「茶選蛋捲」禮盒包含紅茶蛋捲與阿里山烏龍茶，售價780元；1月15日前訂購早鳥價686元。圖／TASTE by MMHG提供

在包裝方面則跳脫傳統禮盒，以復古電玩遊戲為主軸，模擬出復古紅白遊戲機模糊、不夠清晰的畫面。三款蛋捲禮盒選用烏魚粉與淺米橘的質感配色，除繪製出像素化風格的品牌標誌角色「福氣龍」與「蛋捲」，為了祝福大家在新的一年都能「福氣龍來」，更在禮盒內藏入「龍年好運DOUBLE 福氣 MAX」刮刮卡，凡購買蛋捲禮盒即有機會刮中MMHG湘樂餐飲集團旗下餐廳 fumée星級燒鳥餐廳套餐兩客（價值5,000元）、米其林指南泰式餐廳baan Taipei雙人套餐餐券（價值1,800元），或是TASTE by MMHG 官網商品抵用券等多項好禮。

「龍年好運DOUBLE 福氣 MAX」刮刮卡提供豐富大獎。圖／TASTE by MMHG提供
「龍年好運DOUBLE 福氣 MAX」刮刮卡提供豐富大獎。圖／TASTE by MMHG提供

此外，林泉團隊特別將賀年最具代表性的「蘿蔔糕」進行口味研發，結合海陸滋韻推出「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」，內含「煙燻湖南臘肉蘿蔔糕700g/1入」與「港式秘製XO醬蘿蔔糕700g/1入」。嚴選南門市場70年臘肉舖與師傅秘製XO醬，調和鮮明清香的白蘿蔔與米漿，每一口都吃得到海潮鮮香與傳統臘肉的豐富滋味。搭配風格大膽且新穎的抽拉設計，外盒手感溫潤傳遞出品牌質感，不僅送禮體面大方，更是味蕾及視覺的雙重饗宴。

「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」售價890元，1月6日前訂購早鳥價783元。圖／TASTE by MMHG提供
「職人豐味蘿蔔糕禮盒組」售價890元，1月6日前訂購早鳥價783元。圖／TASTE by MMHG提供

餐廳 售價

延伸閱讀

法國高級酒店傳虐待！菜鳥「赤裸插胡蘿蔔」 米其林一星名廚離職

五燈獎不僅比歌唱！ 曾經有個電玩單元你還記得嗎？

影／肥美烏魚拉上船！彰化漁民一夜捕獲兩萬尾進帳千萬

身份證有「1、6、8」！享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

相關新聞

佛跳牆只要599元！全聯、大潤發百款平價年菜澎湃上桌

農曆新年倒數1個月，年菜訂好了沒？想要輕鬆又實惠張羅一桌澎湃年菜，走一趟全聯、大潤發就搞定！搶攻2024龍年年菜商機，全...

陳偉霆詮釋限定服裝形象廣告 舉手投足散發成熟男人味！

今年38歲的港星陳偉霆已從過去的俊帥「小生」形象，轉變成肌肉男星；健身有成的他更在日前開設大型健身工作室，自己當老闆更是最好代言人。除此之外，陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力，讓粉絲感受另一面貌。

名廚林泉監製的年節風味！用復古電玩打造烏魚子蛋捲禮盒

由國際名廚林泉（Richie Lin）領軍的MMHG湘樂餐飲集團 （MUME Hospitality Group）旗下電...

走跳世界／說走就走 越南的馬爾地夫 3.5小時就到

想來一趟說走就走的旅行，2024年一月17日起，多了一個目的地─「越南的馬爾地夫」富國島，直飛、航程短、30天免簽，還有...

角落小夥伴餅乾、聯名曲奇！9家「春節甜點禮盒」開賣

農曆新年即將到來，各式精美的甜點禮盒也紛紛上市。來自日本的「辻利茶舖」打造以抹茶為主軸的「辻利茶心摯禮」；「青鳥旅行」則...

最低6折起！7-ELEVEN「哈根達斯迷你杯、雪糕」新年價限時買3送2、買6送4

迎接新的一年到來，7-ELEVEN祭出今年首波「哈根達斯新年價」，替民眾冰箱補貨，1月10日至2月20日購買哈根達斯迷你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。