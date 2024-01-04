助日本震災重建 衛福部公布4捐款管道
日本能登半島元旦發生規模7.6強震，台灣愛心不落人愛，衛生福利部今天公布4大捐款管道，5日起至19日接受民眾捐款，包括銀行、郵政劃撥及超商等，將交由外交部援助日本震災。
日本能登半島今年1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡，為協助日本救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶。
自1月5日起至1月19日止，接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部做為援助日本震災之用，將台灣愛心送到災區，協助災民度過難關。
民眾想捐款援助，可利用以下捐款專戶進行捐款：
一、國內：
（一）臺灣銀行（004），捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。
（二）「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
（三）郵政劃撥方式（帳號50269506），戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、自動櫃員機（ATM）辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。
（四）四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
二、國外：
「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
衛福部提醒，民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶的捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065，聯絡電話：衛生福利部（02）8590-6666分機6648、6649。愛心送到災區，協助災民度過難關。
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