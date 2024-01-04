助日本震災重建 衛福部公布4捐款管道

今年38歲的港星陳偉霆已從過去的俊帥「小生」形象，轉變成肌肉男星；健身有成的他更在日前開設大型健身工作室，自己當老闆更是最好代言人。除此之外，陳偉霆擔任品牌大使的休閒服飾品牌Golden Goose在近期也推出龍年限定鞋款形象廣告，呈現沉穩、內斂的帥氣魅力，讓粉絲感受另一面貌。

2024-01-04 11:54