角落小夥伴餅乾、聯名曲奇！8家「春節甜點禮盒」開賣

農曆新年即將到來，各式精美的甜點禮盒也紛紛上市。來自日本的「辻利茶舖」打造以抹茶為主軸的「辻利茶心摯禮」；「青鳥旅行」則是打造12～24入的甜點禮盒；「京田製菓」以角落小夥伴為亮點，搶攻大小朋友的心。其他如法絨、火火選物、太保製餅、WA!COOKIES、NORM等品牌，也設計各式精美禮盒，讓民眾在春節傳遞心意。

【辻利茶舖】

針對龍年所推出的「辻利茶心摯禮」內含使用鹿兒島縣大隅半島煎茶製成的「辻利特製煎茶茶包」6入，以及拌入宇治丸倉抹茶的「辻利抹茶酥」，還有辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲等品項，每組750元。另外還有針對龍年改版的「辻利祈福賽錢箱禮盒」，以及「辻利京茶花禮盒」等品項。

【青鳥旅行】

甫獲「2024第15屆台中市十大伴手禮」的青鳥旅行，今年推出以龍與萬花筒色彩為主的「萬花盛世」春節系列禮盒，可選擇精選品項24入、綜合蛋捲24入、精選品項16入、經典蛋捲16入等多種內容搭配，每盒450～1,080元。1月31日前，還可享10盒9折、18盒88折。

【法絨】

今年以「8」為主題，推出「無限好運888 infinite 888」新年禮盒，內含有金呵炭烏魚子夾心、莓運退散杏運奶油蛋糕、招財進寶柳橙蛋糕等不同點心，並有蛋糕版禮盒、餅乾版禮盒2種選擇，原價888元，1月23日前享早鳥價826元，並享買7送1。另外還有「燦燦 dazzling」蛋糕版及餅乾版6入禮盒，原價638元，早鳥價581元。

【火火選物】

藝人炎亞綸自創的食品選物品牌「火火選物」，本次全新出發，推出自創商品「哈尼棒（HONEY BUN）」，每桶內含經典原味脆脆(Classic Crispy Bites)、特濃可可脆脆(Rich Choc Crispy Bites)兩種口味，10入裝350元。

【京田製菓】

今年以「角落小夥伴」中最具人氣的「白熊」和「貓咪」為主題，推出2款年節限定的牛奶餅乾造型桶禮盒。兩位角色分別穿上馬卡龍色系的恐龍裝，展現軟萌的療癒感，造型桶附上拆卸式背袋，可當作小包包或造型桶使用。內裝有白熊、蜥蜴、貓和企鵝？等四種造型的6包餅乾，每桶原價499元，優惠價459元。

【太保製餅】

來自台中、以錦花酥為招牌的「太保製餅」，今年首度推出直達15公分、立體花瓣造型的「花漢餅」，共有招牌滷肉綠豆沙、白玉金沙芋泥2種口味，每盒售價650元，每週限量100組，1月29日前皆可預訂。另外「金龍花財」禮盒，囊括3種口味的錦花酥，還有經典口味花果茶、手炒米果等內容，每盒890元。

【WA!COOKIES】

WA!COOKIES首度攜手台中精品手搖飲「吃茶三千」，限時推出「春敘 曲奇×茶盒」禮盒，內含有茶盒1組與曲奇1盒，每組售價750元。同時還有「春敘 曲奇禮盒」，共有原味焦糖奶油、重可可、鐵觀音濃茶等8種口味可供選擇，每組380元起。另有「古朗尼禮盒」、「雙餡夾心餅乾禮盒」等品項。

【NORM】