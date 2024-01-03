角落小夥伴餅乾、聯名曲奇！8家「春節甜點禮盒」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
法絨以「8」為主題，推出「無限好運888 infinite 888」新年禮盒。圖／法絨提供
法絨以「8」為主題，推出「無限好運888 infinite 888」新年禮盒。圖／法絨提供

農曆新年即將到來，各式精美的甜點禮盒也紛紛上市。來自日本的「辻利茶舖」打造以抹茶為主軸的「辻利茶心摯禮」；「青鳥旅行」則是打造12～24入的甜點禮盒；「京田製菓」以角落小夥伴為亮點，搶攻大小朋友的心。其他如法絨、火火選物、太保製餅、WA!COOKIES、NORM等品牌，也設計各式精美禮盒，讓民眾在春節傳遞心意。

【辻利茶舖】

針對龍年所推出的「辻利茶心摯禮」內含使用鹿兒島縣大隅半島煎茶製成的「辻利特製煎茶茶包」6入，以及拌入宇治丸倉抹茶的「辻利抹茶酥」，還有辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲等品項，每組750元。另外還有針對龍年改版的「辻利祈福賽錢箱禮盒」，以及「辻利京茶花禮盒」等品項。

【青鳥旅行】

甫獲「2024第15屆台中市十大伴手禮」的青鳥旅行，今年推出以龍與萬花筒色彩為主的「萬花盛世」春節系列禮盒，可選擇精選品項24入、綜合蛋捲24入、精選品項16入、經典蛋捲16入等多種內容搭配，每盒450～1,080元。1月31日前，還可享10盒9折、18盒88折。

【法絨】

今年以「8」為主題，推出「無限好運888 infinite 888」新年禮盒，內含有金呵炭烏魚子夾心、莓運退散杏運奶油蛋糕、招財進寶柳橙蛋糕等不同點心，並有蛋糕版禮盒、餅乾版禮盒2種選擇，原價888元，1月23日前享早鳥價826元，並享買7送1。另外還有「燦燦 dazzling」蛋糕版及餅乾版6入禮盒，原價638元，早鳥價581元。

【火火選物】

藝人炎亞綸自創的食品選物品牌「火火選物」，本次全新出發，推出自創商品「哈尼棒（HONEY BUN）」，每桶內含經典原味脆脆(Classic Crispy Bites)、特濃可可脆脆(Rich Choc Crispy Bites)兩種口味，10入裝350元。

【京田製菓】

今年以「角落小夥伴」中最具人氣的「白熊」和「貓咪」為主題，推出2款年節限定的牛奶餅乾造型桶禮盒。兩位角色分別穿上馬卡龍色系的恐龍裝，展現軟萌的療癒感，造型桶附上拆卸式背袋，可當作小包包或造型桶使用。內裝有白熊、蜥蜴、貓和企鵝？等四種造型的6包餅乾，每桶原價499元，優惠價459元。

【太保製餅】

來自台中、以錦花酥為招牌的「太保製餅」，今年首度推出直達15公分、立體花瓣造型的「花漢餅」，共有招牌滷肉綠豆沙、白玉金沙芋泥2種口味，每盒售價650元，每週限量100組，1月29日前皆可預訂。另外「金龍花財」禮盒，囊括3種口味的錦花酥，還有經典口味花果茶、手炒米果等內容，每盒890元。

【WA!COOKIES】

WA!COOKIES首度攜手台中精品手搖飲「吃茶三千」，限時推出「春敘 曲奇×茶盒」禮盒，內含有茶盒1組與曲奇1盒，每組售價750元。同時還有「春敘 曲奇禮盒」，共有原味焦糖奶油、重可可、鐵觀音濃茶等8種口味可供選擇，每組380元起。另有「古朗尼禮盒」、「雙餡夾心餅乾禮盒」等品項。

【NORM】

網路起家的NORM，主打費南餅乾FINNe、費南雪蛋糕等甜品，今年也推出龍年限定禮盒。「費南綜合派對盒」，內含費南餅乾、費南雪蛋糕，每盒850元；「費南餅乾分享盒」則有東方美人、經典原味與鹽花可可等3種口味的費南餅乾，合計20包，每盒750元。

WA!COOKIES首度攜手「吃茶三千」，推出「曲奇X茶盒」新年限定春敘禮盒。圖／WA!COOKIES提供
WA!COOKIES首度攜手「吃茶三千」，推出「曲奇X茶盒」新年限定春敘禮盒。圖／WA!COOKIES提供
「辻利茶舖」針對龍年所推出的「辻利茶心摯禮」，每組750元。圖／辻利茶舖提供
「辻利茶舖」針對龍年所推出的「辻利茶心摯禮」，每組750元。圖／辻利茶舖提供
太保製餅今年推出2種口味的「花漢餅」。圖／太保製餅提供
太保製餅今年推出2種口味的「花漢餅」。圖／太保製餅提供
青鳥旅行推出龍年限定「萬花盛世」春節系列禮盒。圖／青島旅行提供
青鳥旅行推出龍年限定「萬花盛世」春節系列禮盒。圖／青島旅行提供
「NORM」搶先推出新年禮盒，包括有「費南綜合派對盒」、「費南餅乾分享盒」等選擇。圖／NORM提供
「NORM」搶先推出新年禮盒，包括有「費南綜合派對盒」、「費南餅乾分享盒」等選擇。圖／NORM提供

餅乾 可可

延伸閱讀

只有1天！飲料買1送1再送磅蛋糕、帶排骨便當送手搖飲

想嗑米果！貪吃柴埋伏在桌邊看準時機 等小主人手滑馬上叼走餅乾光速開溜

離婚後登上日本紅白！ 徐若瑄破冰天敵世紀合體

台灣就有扁可頌！ 韓國爆紅流行「可頌鍋巴」嚐鮮3店 超酥脆的餅乾零嘴、夾著冰淇淋吃更美味

相關新聞

走跳世界／說走就走 越南的馬爾地夫 3.5小時就到

想來一趟說走就走的旅行，2024年一月17日起，多了一個目的地─「越南的馬爾地夫」富國島，直飛、航程短、30天免簽，還有...

角落小夥伴餅乾、聯名曲奇！8家「春節甜點禮盒」開賣

農曆新年即將到來，各式精美的甜點禮盒也紛紛上市。來自日本的「辻利茶舖」打造以抹茶為主軸的「辻利茶心摯禮」；「青鳥旅行」則...

最低6折起！7-ELEVEN「哈根達斯迷你杯、雪糕」新年價限時買3送2、買6送4

迎接新的一年到來，7-ELEVEN祭出今年首波「哈根達斯新年價」，替民眾冰箱補貨，1月10日至2月20日購買哈根達斯迷你...

只有1天！飲料買1送1再送磅蛋糕、帶排骨便當送手搖飲

只有一天的優惠，要好好把握！「Aunt Stella 詩特莉咖啡廳」於1月5日推出好友日活動，指定飲品現享買1送1，再送...

吃一客4萬6的奢華下午茶！晶華攜手DAMIANI挑戰最高價

一客46,600元的下午茶有什麼樣的內容？義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）今年歡慶品牌100周年，秉持「品味義式...

不用再衝台北！巴菲特最愛牛排館S&W第3季插旗台中七期

股神巴菲特最愛的牛排館Smith & Wollensky，即將於1月10日在台開幕屆滿五周年，並帶來全新菜色，同時迎來在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。