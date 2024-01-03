最低6折起！7-ELEVEN「哈根達斯迷你杯、雪糕」新年價限時買3送2、買6送4
迎接新的一年到來，7-ELEVEN祭出今年首波「哈根達斯新年價」，替民眾冰箱補貨，1月10日至2月20日購買哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小合購價299元（原價488元，品脫不含草莓／巧克力口味），最低下殺6折起，優惠時間長達6週，小資族過年前囤貨最划算！
此外，1月10日至2月20日活動期間7-ELEVEN針對OPEN POINT會員推出「哈根達斯新年集點GO」限定活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」（限量3,000個）、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」（限量3,400個）、「哈根達斯時尚挖冰杓」（限量3,600個）好禮3選1，贈品數量有限、換完為止。
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